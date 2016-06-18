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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۵

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

تجهیز شرکت سهامی برق گيلان به ۲ دستگاه پست سیار

تجهیز شرکت سهامی برق گيلان به ۲ دستگاه پست سیار

رشت- مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای استان گیلان از خرید دو پست سیار برق خبر داد و گفت: در تابستان امسال، دو دستگاه پست سيار به این شرکت تحويل داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق استان گیلان، عظیم بلبل آبادی با بیان اینکه قرارداد خريد دو دستگاه پست سيار ۲۰/۶۳ کيلوولت ۱۵ آمپر با شرکت پيمانکار داخلی در سال گذشته منعقد شده است اظهار کرد: اين دو دستگاه پست سيار تابستان امسال به شرکت سهامی برق منطقه ای گيلان تحويل داده می شود تا حسب نياز مورد استفاده قرار گيرند.

وی افزود: همچنین خريد يک دستگاه  پست سيار  ۲۰/۶۳ کيلوولت ۱۵ مگاولت آمپر و يک دستگاه پست  ۶۳/۲۳۰  کيلوولت ۴۰  مگاولت آمپر در دستور کار شرکت برق گیلان قرار گرفته  است.

 بلبل آبادی با اشاره به بهره مندی از چندین پست سیار فعال در سطح استان گفت: هم اکنون چندين دستگاه پست های سيار  ۲۰/۶۳ کيلو ولت و ۶۳/۲۳۰  کيلوولت در سطح استان گيلان در حال کار و بهره برداری است که علاوه بر آنها از نيمه دوم اسفند ماه سال گذشته دمونتاژ و انتقال يک دستگاه پست سيار ۶۳/۲۳۰  کيلوولت از پست نيروگاه لوشان به منطقه تالش نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تصریح کرد: تا پايان تير ماه امسال اين پست در منطقه تره طول تالش  مورد بهره برداری قرار می گیرد و با ورود پست مذکور به شبکه قابليت اطمينان شبکه و ضريب پايداری انرژی برق اين منطقه افزايش خواهد يافت.

کد مطلب 3688930

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