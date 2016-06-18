تجهیز شرکت سهامی برق گيلان به ۲ دستگاه پست سیار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق استان گیلان، عظیم بلبل آبادی با بیان اینکه قرارداد خريد دو دستگاه پست سيار ۲۰/۶۳ کيلوولت ۱۵ آمپر با شرکت پيمانکار داخلی در سال گذشته منعقد شده است اظهار کرد: اين دو دستگاه پست سيار تابستان امسال به شرکت سهامی برق منطقه ای گيلان تحويل داده می شود تا حسب نياز مورد استفاده قرار گيرند.

وی افزود: همچنین خريد يک دستگاه پست سيار ۲۰/۶۳ کيلوولت ۱۵ مگاولت آمپر و يک دستگاه پست ۶۳/۲۳۰ کيلوولت ۴۰ مگاولت آمپر در دستور کار شرکت برق گیلان قرار گرفته است.

بلبل آبادی با اشاره به بهره مندی از چندین پست سیار فعال در سطح استان گفت: هم اکنون چندين دستگاه پست های سيار ۲۰/۶۳ کيلو ولت و ۶۳/۲۳۰ کيلوولت در سطح استان گيلان در حال کار و بهره برداری است که علاوه بر آنها از نيمه دوم اسفند ماه سال گذشته دمونتاژ و انتقال يک دستگاه پست سيار ۶۳/۲۳۰ کيلوولت از پست نيروگاه لوشان به منطقه تالش نیز در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان تصریح کرد: تا پايان تير ماه امسال اين پست در منطقه تره طول تالش مورد بهره برداری قرار می گیرد و با ورود پست مذکور به شبکه قابليت اطمينان شبکه و ضريب پايداری انرژی برق اين منطقه افزايش خواهد يافت.