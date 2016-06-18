مجلس افغانستان پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «افق»، نمایندگان پارلمان افغانستان، بسته پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی که از سوی «همایون رسا» وزیر تجارت و صنایع افغانستان ارایه شده بود را با اکثریت آرا تایید کردند.

همایون رسا وزیر تجارت وصنایع در توضیح این بسته در نشست امروز گفت: این بسته شامل حدود ۳۰ موافقتنامه است که براساس آن افغانستان باید شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی را ایجاد کند تا عضو این سازمان شود.

براساس این بسته سازمان تجارت جهانی به افغانستان پنج سال فرصت داده تا با ایجاد اصلاحاتی در ساختارهای اقتصادی خود، شرایط کسب عضویت این سازمان را بدست بیاورد.

افغانستان اوایل سال جاری میلادی، عضویت سازمان تجارت جهانی را به صورت مشروط کسب کرد به شرط اینکه تولیدات خود را با استانداردهای جهانی همسان سازی کند.

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع در نشست امروز مجلس گفت: با تصویب و تایید این طرح از سوی مجلس و اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه حل خواهد شد؛ زیرا رعایت اصول این سازمان از سوی همه کشورهای عضو الزامی است.

حل مشکلات ترانزیتی، استاندارد سازی صادرات، حل مسایل مالی، افزایش اعتبار جهانی از فواید پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی خوانده می شود.