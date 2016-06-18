به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای وزنه برداری جوانان جهان از روز ۳ تیرماه به میزبانی شهر تفلیس گرجستان آغاز می شود که وزنه برداران ایران طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه هفته جاری در ۳ گروه عازم مسابقات خواهند شد.

برهمین اساس ابتدا علی مرادی رییس فدراسیون و داود باقری رییس کمیته پزشکی در روز یکم تیرماه به منظور حضور در کنگره فدراسیون جهانی عازم تفلیس می شود. سپس وحید ربیعی و فراز رامهرمزی به عنوان اعضای کادرفنی و همچنان سید علیرضا طاهریان در دسته ۶۲ کیلوگرم، مصطفی زارعی در دسته ۷۷ کیلوگرم، رامین ولی پور و عارف خاکی در دسته ۸۵ کیلوگرم، رضابیرالوند در دسته ۹۴ کیلوگرم، پیمان جان وعلیرضا دهقان دردسته ۱۰۵ کیلوگرم و امیرحسین فضلی در دسته ۱۰۵+ کیلوگرم در روز دوم تیرماه راهی محل مسابقات خواهند شد.

گروه سوم از کاروان وزنه برداری ایران نیز شامل ماساژور و کمک مربی ادواری تیم جوانان روز جمعه چهارم تیرماه راهی گرجستان می شود.

کادرفنی تیم وزنه برداری جوانان پس از آخرین رکوردگیری که هفته گذشته برگزار شد ضمن نهایی کردن لیست نفرات اعزامی به مسابقات جهانی، سعید رضازاده ملی پوش فوق سنگین را بدلیل نرسیدن به رکوردهای مد نظرکنار گذاشت و امیر حسین فضلی را به عنوان نماینده فوق سنگین به این دوره از رقابتها اعزام خواهد کرد.