محموله میعانات گازی ایران به کره جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجم صادرات نفت خام ایران در دوران پساتحریم با افزایشی حدود دو برابری به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و همزمان با افزایش فروش نفت، اولین محموله میعانات گازی فاز ۱۹ پارس جنوبی به این کشور آسیایی صادر شد.

بر این اساس امروز یک محموله ۳۰۰ هزار بشکه ای میعانات گازی فاز ۱۹ پارس جنوبی توسط کشتی‌های نفتکش ایرانی راهی کره جنوبی شد.

سیدپیروز موسوی مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با تایید صادرات اولین محموله میعانات گازی به کره جنوبی، گفت: این محموله با استفاده از گوی شناور پایانه گاز فاز ۱۲ پارس جنوبی به مقصد شرق آسیا بارگیری و صادر شده است.

در همین حال سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت نفت هم اخیرا در گفتگو با مهر با اشاره به امضای قرارداد فروش نفت و میعانات گازی با دو شرکت بزرگ کره جنوبی، تصریح کرده بود: تاکنون قراردادهایی با شرکت‌های «اس کی» و «هیوندایی» کره جنوبی برای فروش نفت خام امضا شده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت هم اردیبهشت ماه سال‌جاری پس از دیدار با «کانگ هو این» وزیر امور زمین، زیربنایی و حمل و نقل کره جنوبی در جمع خبرنگاران درباره حجم فروش نفت و میعانات گازی ایران به کره جنوبی پس از لغو تحریم‌ها، گفته بود: فروش نفت و میعانات گازی ایران به کره جنوبی با ٣٠٠ هزار بشکه افزایش در روز به ٤٠٠ هزار بشکه رسیده است.