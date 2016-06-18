فراخوان شناسایی صاحبان صنایع فاوا/ حمایت از تامین کنندگان تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در این باره گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه ۱۶۳ سال ۱۳۹۲ خود در راستای اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری به‌منظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و مهارت‌های داخلی کشور در بخش ارتباطات و فناوری کشور را تصویب کرد.

وی، با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به‌موجب بند ۴-۳ این آیین‌نامه تمامی اپراتورهایی که از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پروانه فعالیت دریافت کردند، مکلفند تمام تجهیزات غیرفعال خود را از تولیدکنندگان داخلی تهیه کنند. اکنون با برگزاری جلسات متعدد فهرست این تجهیزات در حال به‌روزرسانی است و در همین راستا از اعضای صنف می‌خواهیم اقلام و محصولات مورد نظر خود را جهت اضافه شدن به این لیست به سازمان اعلام کنند.

سعادت با تاکید بر اینکه تامین کنندگان تجهیزات و خدمات فاوا باید شناسایی شوند، افزود: در شرایطی که سابقه تولید تجهیزات حوزه فاوا در داخل کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تایید برسد یا اثبات شود که توان تولید آن در داخل کشور وجود دارد، اپراتور موظف است نیازهای این دسته از تجهیزات خود را از تولیدکنندگان داخلی تامین کند. به همین دلیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درصدد جمع‌آوری اطلاعات تامین کنندگان تجهیزات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سراسر کشور است و از شرکت‌های تولیدکننده کالا و خدمات فاوا درخواست می‌شود خود را به سازمان معرفی کنند تا در این فهرست گنجانده شوند.

آیین‌نامه حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت‌های داخل کشور در حوزه فاوا با هدف توجه ویژه به تولید ملی و استفاده از کار و سرمایه ایرانی، معطوف کردن تقاضای بخش فاوا در ارجاع پروژه‌ها به‌سوی ظرفیت‌های اجرایی، طراحی و مهندسی، تدارکی و مدیریت داخل کشور، همین‌طور ایجاد فرصت یادگیری و انتقال دانش فنی و سازمانی لازم برای ظرفیت‌های پیمانکاری داخلی یا حضور در طرف‌های خارجی با مشارکت شرکت‌های ایرانی با قید غلبه بر طرف ایرانی، ارتقای شاخص درآمد ناخالص ملی و رونق بازار کار تخصصی و افزایش سطح رضایتمندی افراد ماهر و متخصص تهیه و تدوین و به‌روزرسانی می‌شود.

شرکت‌های تامین کننده تجهیزات و خدمات حوزه فاوا جهت معرفی و اعلام اطلاعات خود، فرم موجود در پیوست خبر را تکمیل کرده و تا پایان وقت اداری روز شنبه پنجم تیرماه به نشانی الکترونیکی Info@irannsr.org ارسال کنند.

همین‌طور اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌توانند پیشنهاد‌های خود را جهت تکمیل لیست اقلام که به پیوست خبر به اطلاع عموم رسیده را تا پایان وقت اداری روز شنبه پنجم تیر ماه از طریق نشانی الکترونیکی Info@irannsr.org اعلام کنند.