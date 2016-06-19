خوشحالم دست خالی ریو را ترک نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال ایران موفق شد در آخرین بازی خود از سری مسابقات لیگ جهانی والیبال با نتیجه ۳ بر ۲ آرژانتین را شکست دهد تا دست پر ریو را به مقصد صربستان ترک کند.

شهرام محمودی پشت خط زن تیم ملی والیبال بعد از این پیروزی اظهار داشت: می توانستیم در همان ست سوم برنده بازی باشیم اما ۲ ست را واگذار کردیم تا بازی به ست پنجم کشیده شود. بچه ها تمام تلاش خود را انجام دادند تا ست پنجم را برنده بازی شوند که خدا را شکر این اتفاق رخ داد و توانستیم با برد هفته اول را پشت سر بگذاریم. از بابت این پیروزی خوشحال هستم و رفته رفته شرایط تیم بهتر خواهد شد.

وی در ادامه اظهار داشت: بازیکنان تیم بسیار خسته هستند و مسابقات سختی را پشت سر گذاشتند. یک تورنمنت سنگین و حساس را در ژاپن پشت سر گذاشتیم و با آن شرایط آب و هوایی و اختلاف زمانی ژاپن حالا به ریو آمده ایم که شرایط بسیار برای تیم سخت شده است اما چاره ای نیست و بازیکنان با این موضوع کنار آمده اند و می خواهند بهترین نمایش خود را در زمین به نمایش بگذارند. باید این مسائل را هم در نظر داشته باشیم و مهم این است که تیم تمام تلاش خود را در بازی ها خواهد کرد.