افغانستان از سهم برق ۳۰۰ میگاواتی پروژه‌ «کاسا ۱۰۰۰» صرف نظر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری «رصد»، «روزنامه اکسپرس تریبون» به نقل از «خواجه محمد آصف»، وزیر نیروی پاکستان، نوشته است: اسلام آباد تمامی ۱۳۰۰ میگاوات برق وارداتی از تاجیکستان را دریافت می‌کند و افغانستان از سهم ۳۰۰ میگاواتی خود از این پروژه، صرف نظر کرده است.

خواجه آصف این موضوع را هنگام امضای قرارداد این پروژه، میان تاجیکستان و پاکستان بیان کرده است.

بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبون، امضای این قرارداد، در پایان پنجمین نشست کمیسیون مشترک تجاری، همکاری‌های علمی اقتصادی تاجیکستان و پاکستان، صورت گرفت.

خواجه آصف با همتای تاجیکستانی خود روی سه مسیر انتقال این پروژه، نیز صحبت کرده است. یکی از این مسیرها، مسیر افغانستان است؛ اما این مسیر با موانعی مواجه است. مسیر دیگر پیشنهادی برای انتقال این پروژه، مسیر «واخان» است که از طریق مرز شمالی پاکستان وارد این کشور می‌شود.

گزینه‌ سوم برای انتقال این پروژه، بندر «کاشغر» است که کریدور اقتصادی میان چین و پاکستان به شمار می‌رود، در نظر گرفته شده است.

در همین حال، «عبدالبصیر عظیمی» سخنگوی وزارت نیروی افغانستان در باره اینکه دولت کابل از سهم ۳۰۰ میگاواتی خود از این پروژه، صرف نظر کرده یا نه، گفت: تا کنون تصمیم نهایی در این مورد گرفته نشده است و رایزنی‌ ها ادامه دارد.

به گفته وی، استفاده از برق وارداتی پروژه کاسا ۱۰۰۰ برای افغانستان در هر کیلووات ۸.۱ سنت هزینه دارد که برای شهروندان افغانستان خیلی هزینه‌بر است.

عبدالبصیر عظیمی در ادامه تصریح نمود: افغانستان گزینه دیگری را نیز به جای پروژه‌ کاسا ۱۰۰۰ در نظر دارد که می‌تواند از برق وارداتی کشورهای ترکمنستان و ازبکستان استفاده کند که هزینه‌ کمتری خواهد داشت.

لازم به ذکر است کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان توافقنامه پروژه‌ «کاسا ۱۰۰۰» را امضا کرده‌اند که بر اساس آن، قرار شد برق وارداتی از قرقیزستان و تاجیکستان به قدرت ۱۳۰۰ میگاوات به افغانستان و پاکستان منتقل شود.