رایزنی تلفنی لاوروف و کری در مورد از سرگیری مذاکرات سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری همتای آمریکایی وی روز سه شنبه در تماسی تلفنی حل و فصل بحران سوریه و راهکارهای تقویت آتش بس در این کشور را مورد بررسی قرار دادند.

بنا بر بیانیه وزارت خاجه روسیه در گفتگوی تلفنی بین دو طرف به موضوع حل و فصل بحران سوریه از جمله تقویت آتش بس همزمان با جنگ با تروریست ها پرداخته شد.

سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت عدم چشم پوشی از گروه تروریستی جبهه النصره که در اقدامات خود از گروه های مخالف تحت حمایت آمریکا بهره گیری کرده و به شکل نزدیکی با آنها همکاری دارد، تاکید کرد.

بنا بر بیانیه وزارت خارجه روسیه در این گفتگوی تلفنی همچنین به دورنمای ازسرگیری مذاکرت ژنو بین طرف های سوری که نیازمند عدم طرح پیش شرط از سوی مخالفان است، پرداخته شد.