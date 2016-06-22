احزاب و گروههای سیاسی به فکر مصالح ملی و مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی سه شنبه شب در جلسه هم اندیشی روشنگری و هم اندیشی فرماندهان پایگاههای مقاومت ادارات که در باغستان برگزار شد اظهارداشت: اگر دشمنی ها و توطئه های بدخواهان نظام را فهرست کنیم متوجه می شویم با لطف الهی، هدایت رهبری و حمایت مردم توانسته ایم از فراز و نشیب ها عبور کنیم و به ساحل سلامت برسیم.

استاندار بیان کرد: با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی تجارب ارزشمندی کسب کرده ایم که امروز قادریم با اتکا به آن به دیگر کشورهای اسلامی هم کمک کرده و نیازهای نظامی و دفاعی آنها را تامین کنیم.

همتی تصریح کرد: امروز قدرت چانه زنی زیادی داریم و اگر در مذاکرات با اقتدار صحبت کردیم به اتکا مردم و رهبری بود و امیدواریم تلاش دولت در گرفتن حق مردم به نتیجه برسد و بتوانیم برجام را به سرانجام برسانیم.

وی گفت: در توافقات دشمن می خواهد ایران اسلامی به نتیجه نرسد و متاسفانه برخی نیز در داخل مواضعی می گیرند که دشمن را شاد می کند در حالیکه نباید رسانه های داخلی و برخی افراد به ناامن شدن فضا کمک کنند و مردم نا امید شوند.

استاندار یادآورشد: شاید برخی دلسوزانه و از روی صداقت مسائلی را مطرح کنند که در این شرایط دشمن از آنها استفاده کند لذا انتظار داریم با حفظ وحدت همه کمک کنیم تا مشکلات حل شده و برجام به نتیجه برسد و حق ملت گرفته شود.

همتی تصریح کرد: رفتارهای گروهها، احزاب و سلیقه های مختلف باید در مسیر مصالح نظام و مردم باشد و در کنار صداهای متنوع لازم است پشت سر رهبری حرکت کنیم و نگذاریم اتحاد کشور خدشه دار شود.

تکریم مردم وظیفه مسئولان است

وی بیان کرد: همه ما مدیون و بدهکار مردم هستیم و باید تکریم و احترام آنها را در اولویت و دستور کار خود قرار دهیم و نگذاریم نارضایتی ایجاد شود.

استاندار اظهارداشت: رمز موفقیت و بقای نظامی اسلامی وحدت و انسجام و تکریم مردم است و باید با پاسخگویی مناسب و بموقع رضایت ولی نعمتان انقلاب را جلب کنیم.

