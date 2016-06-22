به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور در سخنانی اعلام کرد: مردم ساکن شهر «موصل» از دولت بغداد برای رهایی از چنگ داعش تقاضایی کمک کرده اند.

وی در این خصوص اظهار داشت: انشاءالله آزادسازی شهر موصل در سال جاری میلادی محقق خواهد شد.

نخست وزیر عراق همچنین با اشاره به آزادسازی شهر «فلوجه» از تصرف تکفیریها تصریح کرد: این پیروزی متعلق به تمامی مردم عراق است.

وی اظهار داشت: در این میان، کسانی بودند که در میدان نبرد با داعش حاضر شدند و افرادی دیگر نیز نقش خود را با تبیین ارزش های نبرد و یا از طریق دیگر راهکارهای کمک‌رسانی به مبارزان، ایفا کردند.

العبادی همچنین ضمن «قهرمان» توصیف کردن کسانی که در نبرد با داعش حاضر شدند، از آنها تقدیر کرد.