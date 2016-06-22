عروس کاستاریکایی در حرم امام رضا (ع) مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دختر کاستاریکایی که در شب میلاد امام حسن مجتبی وارد ایران شده بود در روز میلاد این امام کریم مصادف با اول تیرماه با حضور در حرم امام رضا و در برنامه «شهر عزیز» به دین اسلام مشرف شد.

وی با بیان شیوه مسلمان شدنش گفت: من در کره جنوبی زندگی می کنم و در آنجا با جوانی ایرانی آشنا شدم که با وی در مورد مسائل دینی بحث می‌کردم و من به عنوان یک مسیحی سعی می کردم او را قانع کنم ولی او مرا با اسلام آشنا کرد و من با مطالعه پذیرفتم که اسلام دین کامل است.

پس از مراسم تشرف اسلام همان پسر که مسبب مسلمان شدن دختر کاستاریکایی بود، حضور پیدا کرد و مراسم عقد دختر و پسر جوان در برنامه و با حضور خانواده های شان رخ داد و این دو زندگی مشترک را در حرم امام مهربانی ها آغاز کردند.

در ادامه برنامه خدام قسمت های مختلف حرم امام رضا (ع) با حضور در برنامه ضمن ادای احترام به امام حسن(ع) و شعرخوانی، کیک تولد امام مجتبی را در برنامه بریدند و بین خدام امام رضا تقسیم کردند.

ویژه برنامه رمضانی «شهر عزیز»، هر روز ساعت ۱۹:۱۰ با اجرای سید کاظم احمدزاده از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.