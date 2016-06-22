به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم تشکری صبح چهارشنبه در نشست با فرماندار شهرستان دشتی با بیان اینکه این پروژه توسط شهرداری انجام می شود، اظهار داشت: از حمایتها و تلاشهای اعضای شورای شهر و شهردار بوشهر در اجرای این طرح تقدیر می شود.
وی افزود: در سال جاری در راستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت برنامه بازدید از خانواده های معظم شهدا به دستگاههای اجرایی استان ارسال شده که انتظار داریم این رویه در سطح شهرستانها نیز انجام شود.
تشکری از ساماندهی گلزار شهدای بوشهر با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال توسط شهرداری خبر داد و تصریح کرد: تلاش داریم در مرکز شهرستانها نیز گلزارهای شهدا ساماندهی و محصور شود تا امکان اجرای برنامه های فرهنگی نیز امکان پذیر باشد.
مدیر کل بنیاد شهید استان بوشهر همچنین با خانواده شهید میر بهزاد شهریاری در شهر خورموج دیدار وگفتگو کرد.
جوانمردی و شجاعت از شاخصههای بارز شهید شهریاری بود
مسئول دفتر سابق شهید میر بهزاد شهریاری در این دیدار گفت: سخاوت، جوانمردی و شجاعت از شاخصههای بارز شهید شهریاری بود.
سید ابوالحسن بهزادی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر خیر وبرکت، به صفات بارز و شهید شهریاری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از افتخارات ایشان که بارها تکرار میکرد و در محافل و مجالس اظهار میداشت، شاگردی حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب بود.
بهزادی افزود: شجاعت او در گفتار و کردار زبان زد خاص و عام بود، او حق را می گفت اگرچه در کام دیگران تلخ باشد، او شیرینی و خشنودی خداوند بر همه چیز مقدم می داشت و همین امر باعث شد کینه منافقین به ایشان افزایش پیدا کند زیرا فعالیتهای زیادی بر علیه منافقین در استان و شهرستان داشت و با حضور مثتمر در مساجد چهره آنها برای مردم روشن میساخت.
وی ادامه داد: تواضع و فروتنی از خصوصیات این شهید بود و هرگاه معلمین خود را میدید نهایت ادب و احترام را به آنها میگذاشت.
بهزادی ادامه داد: با شروع کار نمایندگی تمام توان و تلاش خود را رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم گذاشت و با ارسال گزارشات مکرر به مقامات کشور خواستههای مردم را مطرح میکرد و نیازمندیهای زیربنایی شهرستانها را پایهگذاری کرد.
بهزادی تصریح کرد: شهریاری حامی و پشتیبان دولت شهید رجایی بود و در اردیبهشت ماه سال ۶۰ از ایشان دعوت به عمل آورد که از استان بوشهر بازدید کند و در مدرسه علمیه خورموج با سخنرانی آتشین خود مشکلات مردم را بیان کرد.
وی اضافه کرد: شهید یکی از استیضاح کنندگان بنی صدر بود و او علاقه زیادی به فرهنگ عامه داشت و با اکثر روستائیان با زبان محلی صحبت میکرد و آداب و رسم مردم را به خوبی میدانست و هر گاه که به روستای بحیری مراجعه می کرد در جمع مردم روستا مینشست و سخنان آنها را گوش میداد و صله رحم نوازی و دیدن اقوام از ویژگیهای وی بود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شهدای هفتم تیر روز دوشنبه هفتم تیرماه در جوار گلزار شهدای روستای بحیری با سخنرانی آیت الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار می شود.
نظر شما