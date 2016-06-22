محمد باصری در نشست اصلاح آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که روز چهارشنبه در وزارت رفاه برگزار شد، افزود: آنچه در این زمینه موثر است، بازدیدهای میدانی است که می‌تواند در زمینه کاهش آسیب‌ها و ساماندهی کودکان کار مثمر ثمر باشد و همچنین اعتمادی است که دستگاه‌های دولتی باید به نهادهای غیردولتی داشته باشند؛ چرا که آنها در بسیاری از زمینه‌ها از ما جلوتر بوده و با عشق و علاقه کار می‌کنند.

وی در مورد عملکرد معاونت حمایت اجتماعی شهرداری تهران در سال گذشته گفت: شهرداری با رویکرد تامین زیرساخت و حمایت از نهادهای مردمی، حساس‌سازی جامعه و اطلاع‌رسانی، توانمندسازی و کاهش آسیب‌ها گام برمی‌دارد.

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران به راه‌اندازی مراکز پرتو (توانمندسازی، آموزشی و پیشگیری از آسیب‌های کودکان در معرض خطر) اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۱۶ مرکز پرتو در مناطق ۲، ۴، ۵، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ راه‌اندازی شد که در این مراکز ۲ هزار و ۴۶۴ کودک کار از آموزش‌های لازم در زمینه‌های مختلف برخوردار شدند و از این تعداد سال گذشته ۳۰۰ کودک کار و خیابان برای تحصیل به آموزش و پرورش ارجاع داده شدند.

به گفته باصری، از ۲ هزار و ۴۶۴ کودک در مراکز پرتو، ۱۳۹۵ پسر اتباع غیرایرانی، ۲۵۸ پسر ایرانی، ۶۶۲ دختر اتباع خارجی و ۱۴۹ دختر ایرانی تحت پوشش قرار گرفتند.