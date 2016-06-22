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۲ تیر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

افشاردوست مطرح کرد؛

تشریح آخرین وضعیت میزبانی ایران در هفته سوم لیگ جهانی والیبال

تشریح آخرین وضعیت میزبانی ایران در هفته سوم لیگ جهانی والیبال

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: کارهای اجرایی برگزاری هفته سوم لیگ جهانی در تهران از مدت ها قبل شروع شده است و برای میزبانی مناسب این رقابت ها آماده هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله مقدماتی لیگ جهانی ۲۰۱۶ در سه هفته پیگیری می شود و تیم ملی والیبال ایران در هفته سوم این مسابقات میزبان گروه سوم سطح یک در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران خواهد بود. در این هفته تیم های آرژانتین، ایتالیا و صربستان به تهران می آیند.

دبیرکل فدراسیون والیبال درباره شرایط ایران برای میزبانی این مسابقات گفت: به لحاظ انجام امور مربوط به میزبانی لیگ جهانی بر اساس تقویم کاری پیش می رویم. هیچ مشکلی نداریم و آمادگی کامل برای میزبانی شایسته لیگ جهانی داریم.

مدیر اجرایی هفته سوم لیگ جهانی شرایط سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را برای برگزاری شش دیدار این مرحله از لیگ جهانی خوب ارزیابی کرد و گفت: استانداردهایی برای برگزاری این مسابقات از نظر تجهیزات، اجرای پروتکل ها و قوانین، نور، تهویه، صوت و محل استقرار نیروهای مختلف از جمله دوربین های صدا و سیما برای سالن ۱۲ هزار نفری در نظر گرفتیم که تا زمان شروع بازی ها این استانداردها تامین خواهد شد.

دبیرکل فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که تیم های صربستان، آرژانتین و ایتالیا چه زمانی وارد تهران می شوند، گفت: دو تیم آرژانتین و ایتالیا برنامه ورود خود را اعلام کردند و منتظر برنامه صربستان هستیم تا این اطلاعات به صورت تکمیل شده اعلام شود.

وی همچنین از صدور ویزای داوران، ناظران و مسئولان فدراسیون جهانی والیبال که در هفته سوم به تهران می آیند، خبر داد و گفت: به زودی بولتن بازی های لیگ جهانی در هفته سوم به میزبانی تهران منتشر می شود و تمامی اطلاعات در این بولتن ارائه خواهد شد.

هفته سوم لیگ جهانی والیبال روزهای ۱۱ تا ۱۳ تیرماه به میزبانی سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3692994

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