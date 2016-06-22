ضرورت بیمه زائران ایرانی در اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته امداد و نجات ستاد اربعین در جمعیت هلال احمر با حضور نمایندگان دستگاه های عضو ستاد اربعین حسینی از جمله وزارت کشور، وزارت بهداشت، اورژانس، سازمان حج و زیارت، شهرداری تهران و... تشکیل جلسه داد.

مهندس علی اصغر احمدی دبیرکل جمعیت هلال احمر در این نشست با اشاره به ارزیابی های صورت گرفته بعد از اربعین سال گذشته،‌ گفت: کمیته هایی از سوی وزارت کشور برای ساماندهی هر چه بیشتر امور زائران امام حسین (ع) در اربعین تشکیل شده که کمیته امداد و نجات به ریاست جمعیت هلال احمر یکی از این کمیته ها است.

وی با بیان اینکه با توجه به دستورالعمل تدوین شده،‏ دو وظیفه عمده امداد و نجات در داخل کشور ایران و بهداشت و درمان در کشور عراق بر عهده این کمیته است‏، افزود: علاوه بر دو وظیفه اصلی این کمیته در اربعین حسینی‏، ‌بحث بیمه زائران در کشور عراق و تدوین طرح عملیاتی برای واکنش در شرایط بحرانی در این کشور از مواردی است که نیاز به بررسی بیشتر و تشکیل جلسات هماهنگی با دستگاه های ذیربط دارد.

احمدی اظهار کرد: در صورت ایجاد شرایط بحرانی در کشور عراق، ساماندهی بحران نیاز به یک طرح عملیاتی داشته همچنین ستاد متناظر نیز باید در این کشور تشکیل شود تا پیش بینی ها و برنامه ریزی های کمیته امداد و نجات به راحتی قابل اجرا باشد.

طرح عملیاتی بحران به روز رسانی شده است

دکتر ناصر چرخساز رئیس سازمان امدادو نجات جمعیت هلال احمر نیز در این جلسه با اشاره به تدوین طرح عملیاتی بحران در اربعین حسینی گفت: در طرح عملیاتی که امسال به روزرسانی شده، بخش ها و دستگاه هایی همچون سازمان پدافند غیرعامل اضافه شده اند همچنین وظایف تمامی دستگاه های دخیل و نحوه ورود در بحران و مشکلات پیش آمده مشخص شده است.

ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت در عراق

دکتر مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر در این جلسه با تاکید بر اینکه در اربعین امسال نیز همچون گذشته تلاش داریم تا خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت هر چه بیشتر به زائران در کشور عراق ارائه شود، افزود: در اربعین پیش رو تعداد چادرهای هلال احمر کاهش می یابد اما خدمات بیشتر و با کیفیت بالاتری در این چادرها ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش نرخ های درمانی در بیمارستان های عراق تاکید کرد: لازم است برای رفاه حال زائران نماینده بیمه زائران ایرانی در کشور عراق حضور داشته باشد.

مرعشی همچنین با قدردانی از همکاری های شهرداری، سپاه پاسداران و وزارت بهداشت خواستار افزایش اتوبوس آمبولانس های وزارت بهداشت در کشور عراق با توجه به افزایش زائران در سال جاری شد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر همچنین عنوان کرد: تمام تلاش ما این است که داروهای مورد نیاز ایام اربعین حسینی را شهریورماه به کشور عراق ارسال کنیم.

با توجه به اینکه بحث بیمه زائران امام حسین(ع) در اربعین مهمترین موضوع و اولویت اصلی این جلسه بود مقرر شد جلساتی به منظور ایجاد راهکارهای لازم در این زمینه به طور جداگانه تشکیل شود.