اطلاعیه فدراسیون والیبال در مورد بلیت فروشی دیدارهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، هفته سوم لیگ جهانی والیبال روزهای 11 تا 13 تیرماه با شش دیدار در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران پیگیری خواهد شد.

پيرو سئوالات مطرح شده در خصوص زمان و نحوه بليت فروشي مسابقات ليگ جهاني در تهران و انتشار اخباري كذب از سوی برخي كانال ها و سايت ها به اطلاع مي رساند، پس از تاييد ارگان هاي مربوط طي دو روز آينده زمان دقيق و نحوه بليت فروشي از طريق سايت فدراسيون واليبال به نشاني volleyball.ir اعلام خواهد شد.

بدیهی است که اخبار دیگر منابع درخصوص نحوه و زمان بلیت فروشی هفته سوم لیگ جهانی، هيچ گونه اعتباري ندارد.