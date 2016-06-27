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۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۶

واکنش حمید سوریان به مصدومیتش؛

با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

نابغه کشتی فرنگی جهان در خصوص انتشار خبر آسیب دیدگی‌اش گفت: مصدومیت بخشی جدانشدنی از ورزش قهرمانی است و به هیچ عنوان نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دارنده ٧ مدال طلای جهان و المپیک افزود: در تمرینات روز گذشته از ناحیه گردن دچار آسیب دیدگی شدم که با درد بسیار شدیدی همراه بود اما خوشبختانه دردم رو به بهبود است و انشاله با دعای خیر مردم بزودی تمریناتم را از سر می‌گیرم.

 وی افزود: امیدوارم طی فرصت یک ماهه‌ای که تا اعزام کاروان ایران به المپیک ٢٠١۶ ریو باقی مانده شاهد اخبار آسیب دیدگی و مصدومیت افتخارآفرینان کشورمان نباشیم و انشاالله کاروان امام رضا(ع) بدون مشکل راهی این دوره از بازی‌ها شده و دست پر به کشور بازگردد.

 سوریان كه خود را برای حضور در بازیهای المپیك ۲۰۱۶ ریو آماده می كند در حین تمرینات اردوی تیم ملی دچار مصدومیت از ناحیه گردن شده و حتی در تمرینات روز یكشنبه نیز غایب بود.

این مصدومیت در شرایطی برای مرد هفت مداله جهان و المپیك به وجود آمده كه وی باید كمتر از ۵۰ روز دیگر مهیای حضور در المپیك شود و هر مشكل و مصدومیت جدی برای او به معنای شوك بزرگی برای كشتی فرنگی خواهد بود.

کد مطلب 3696454

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