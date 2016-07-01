تفسیر المیزان به عنوان درس رسمی حوزه عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین نوری همدانی پنجشنبه شب در همایش اساتید تفسیر قرآن حوزه علمیه قم که در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: اخلاق و تواضع و علمیت علامه طباطبایی(ره) برای همه استادان و طلاب حوزه درس است.

وی با بیان اینکه تاکنون تفسیری به جامعیت تفسیر المیزان نوشته نشده است، اظهار داشت: مدیران و مسئولان حوزه باید متون درسی را از این کتاب شریف که دایره المعارفی از علوم اسلامی است استخراج و به عنوان درس رسمی در حوزه عرضه کنند.

استاد برجسته حوزه افزود: از ویژگی‌های این تفسیر آن است که پاسخگوی احتیاجات امروز است و ما می‌توانیم با معرفی آن عظمت شیعه را به دنیا نشان بدهیم.

وی با بیان اینکه دشمنان به خصوص عربستان با خرج پول‌های زیاد دنبال تضعیف شیعه هستند، اضافه کرد: شرایط امروز دنیا اقتضاء می‌کند که معارف این کتاب استخراج و به دنیا معرفی شود.

آیت الله نوری همدانی به ذکر نمونه‌هایی از برداشت‌های علامه طباطبایی از قرآن اشاره کرد و گفت: در آیه ۲۰۰ سوره آل عمران که بر حفظ مرزهای اسلامی تأکید شده علامه به خوبی واجب بودن جهاد را توضیح داده است در صورتی که برخی مراجع گذشته آن را مستحب دانسته‌اند.

وی با بیان اینکه حفظ مرزهای اسلامی از واجبات است، افزود: علامه طباطبایی در این آیه فقط تفسیر نکرده بلکه یک مسئله فقهی را هم توضیح داده است.

این مفسر قرآن کریم گفت: جهاد هم نوعی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان بالاترین عبادت و وظیفه اسلامی است و انسانی که این کار را انجام ندهد مانند مرده متحرکی است.

وی با بیان اینکه در تفسیر به شیعه ظلم شده است، تأکید کرد: ما تفسیری مانند المیزان داریم که هم نیازهای روز را پاسخ داده و هم به موضوعات کلامی و فلسفی پرداخته است ولی برخی تفاسیر اهل سنت هستند که مقام اهل بیت را کوچک جلوه داده‌اند.

آیت الله نوری همدانی در ادامه به برقراری روابط رسمی میان ترکیه و اسرائیل اشاره و اضافه کرد: براساس مبانی اسلامی خداوند دو قلب در یک انسان قرار نداده که با یکی خدا را دوست داشته باشد و با دیگری دشمنان خدا را، بنابراین کسی نمی‌تواند از طرفی خودش را مسلمان و با مسلمین بداند و از طرف دیگر با آمریکا و اسرائیل رابطه برقرار سازد.

این مرجع تقلید تاکید کرد: همان طور که امام فرمودند اسرائیل غده سرطانی است که استکبار آن را ایجاد کرده‌اند و این غده باید از بین برود.

وی افزود: این کار ترکیه آن هم زمانی که دنیای اسلام برای حضور در راهپیمایی جهانی روز قدس آماده می‌شود مایه تأسف است.