به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه، اظهار داشت: باید با افراد فاسد برخورد جدی شود و این شیوه استمرار داشته باشد.

وی اضافه کرد: بنا بر تاکیدات رهبری، سلامت قوه قضاییه در درجه اول اهمیت است و دستگاه قضایی باید صد درصد انقلابی باشد؛ انقلابی تندروی نیست، انقلابی دقیق دلسوزانه قاطعانه و منصفانه عمل کردن است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمایی مسافربری ما در خلج فارس، خاطرنشان کرد: اینها ادعای حقوق بشر می‌کنند؛ افراد بی‌دفاع، زن و کودک را در این جنایت مظلومانه به شهادت رساندند.

وی با گرامیداشت روز جهانی قدس، ادامه داد: روز قدس از یادگاران ماندگار امام راحل است و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است؛ اجتماع امروز شما نشانه تبعیت از رهبری و ولایت‌مداری شما است.

حجت‌الاسلام هاشمی‌نژاد بیان کرد: برخی افراد مطرح می‌کنند که ما چه کار به فلسطین یا غزه داریم؛ اینها اسلام را به درستی نفهمیده‌اند، اسلام حد و مرز ندارد و محصور و محدود نیست و هر مظلومی در هرجای دنیا تحت ظلم باشد بر مسلمین واجب است که از آنها دفاع کنند حتی اگر مسلمان نباشد.

وی افزود: امروز ما باید شمر و یزید زمان خود را بشناسیم، مظلومین عالم امروز زیادند و در عراق، سوریه، یمن، بحرین و حتی در خود سعودی ظلم می‌کنند؛ تکفیری‌ها زاییده آمریکا و اسراییل هستند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به اینکه حمایت از قدس شریف بحث شیعه و سنی ندارد، خاطرنشان کرد: ایران ام‌القرای جهان اسلام است و از همه مسلمانان دفاع می‌کند؛ بیت المقدس جزو بلاد اسلامی است که ۶۰ تا۷۰ سال است که زجر می‌کشد و کمال بی دینی و بی‌غیرتی است اگر از آنها دفاع نکنیم.

وی اضافه کرد: بحث فلسطین یک امر مهمی است و باید در صدر مسایل جهان اسلام باشد؛ عربستان خبیث از داعشی‌ها و اسراییل حمایت می‌کند و این مثل روز روشن است، وزارت خارجه ما یک نیروی خودش را جابجا کرد چقدر عربستان خوشحالی کرد و کاش آقای ظریف این کار نمی کرد.