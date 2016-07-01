ادای احترام صربستانی ها به تماشاگران ایرانی/ ولاسکو با اخم رفت!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت های لیگ جهانی والیبال از ساعت 18 امروز جمعه با دیدار تیم های آرژانتین و ایتالیا در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که این دیدار را تیم ملی ایتالیا 3 بر یک به سود خود خاتمه داد.

این بازی در شرایطی برگزار شد که خولیو ولاسکو سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران هدایت آرژانتین را برعهده داشت و بارها از سوی تماشاگران حاضر در سالن مورد تشویق قرار گرفت.

تشویق تماشاگران ایرانی به قدری بود که ولاسکو بارها به ابراز احساسات آنها پاسخ داد. با این حال شکست آرژانتین برابر ایتالیا اخم های ولاسکو را درهم برده بود و در شرایطی که تماشاگران در پایان این دیدار به تشویق وی پرداختند اما او با چهره ای درهم راهی رختکن شد.

خروج بازیکنان تیم ملی والیبال آرژانتین همزمان با ورود بازیکنان صربستان بود. در این بین بازیکنان صربستانی به محض ورود به زمین به سمت تماشاگران ایرانی رفتند و به آنها ادای احترام کردند.