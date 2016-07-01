به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت های لیگ جهانی والیبال از ساعت ۱۸ امروز جمعه با دیدار تیم های آرژانتین و ایتالیا در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شد که این دیدار را تیم ملی ایتالیا ۳ بر یک به سود خود خاتمه داد.

* بازیکنان تیم ملی والیبال ایران در شرایطی وارد زمین شدند که گوینده سالن با روشی جدید و با مشارکت تماشاگران به معرفی آنها پرداخت. در این روش گوینده دوبار اسم کوچک بازیکنان را صدا می زد و تماشاگران فامیلی او را فریاد می زدند. برای بار سوم گوینده نام و نام خانوادگی بازیکن را کامل صدا می زد و بازیکن از تونل وارد زمین می شد.

* درحالی که سی دقیقه به شروع این دیدار باقی مانده بود ظرفیت سالن تکمیل شد. این دیدار از ساعت ۲۱ آغاز خواهد شد.

* به هنگام گرم کردن بازیکنان، تماشاگران حاضر در سالن به تشویق آنها پرداختند و سعی در برهم زدن تمرکز بازیکنان صربستان داشتند.