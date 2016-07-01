به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی والیبال ایران و صربستان از ساعت ۲۱ روز جمعه دیدار خود را در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ جهانی ۲۰۱۶ در سالن ۱۲ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار کردند که در ست نخست این بازی تیم صربستان ۲۵ بر ۱۸ پیروز شد.

تیم ایران در آغاز بازی با ترکیب شهرام محمودی، سعید معروف، میلاد عبادی پور، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، محمدجواد معنوی نژاد و مهدی مرندی (لیبرو) به مصاف حریف رفت. این در حالی بود که صرب ها بر خلاف دیدار هفته دوم خود مقابل ایران، آتانسوویچ ستاره خود را در پست قطر پاسور به کار گرفتند تا با تمام قوا برابر کشورمان قرار گیرند.

بازی با امتیازگیری هر دو تیم شروع شد و تا امتیاز ۵ برابر پیش رفتند اما سرویس های خوب صربستان و دریافت های نامتعادل تیم ایران برتری ۸ بر ۵ حریف را در وقت نخست استراحت فنی در پی داشت. صربستان که در دفاع روی تور مهاجمان ایران را تحت فشار قرار داده بود فاصله را بیشتر کرد و وقت دوم استراحت فنی را نیز ۱۶ بر ۱۱ برای خود ثبت کرد.

تعویض های لوزانو در ادامه تاثیری نداشت و صربستان در سرویس و دفاع فوق العاده کار کرد و در حالی که خط حمله ایران شرایط خوبی نداشت ست نخست را ۲۵ بر ۱۸ برنده شد.