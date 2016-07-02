به گزارش خبرنگار مهر، رائول لوزانو پس از دیدار شنبه شب تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا که در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: به تیم ایتالیا بازی خوبشان تبریک می گویم. حریف با سرویس های خیلی خوبش ما را تحت فشار قرار می داد. با این حال این دلیل باخت ما نبود چرا که وقتی هم که دریافت های خوبی داشتیم بازهم نتوانستیم از آنها در حمله استفاده کنیم.

وی افزود: ایتالیا هر چند دریافت های خوبی داشت یا نداشت اما مهم این بود که در حمله بسیار خوب عمل کرد و توانست از توپ هایی که نصیبش می شد بهتر استفاده کند و در نهایت برنده این بازی شد.

لوزانو در پاسخ به این پرسش که آیا قصد ندارید میرزاجانپور را به جای اصلی اش برگردانید گفت: تا زمانی که ما غفور را نداریم باید بررسی کنیم ببینیم میرازجانپور را باید در کدام قسمت زمین بازی بدهیم. او در ژاپن به عنوان دریافت کننده بازی کرد اما عملکرد خوبی نداشت. باید در تمرین این فرصت را بدست بیاورد.

وی در مورد دیدار برابر آرژانتین نیز گفت: علاوه بر اینکه این دیدار با ولاسکو هست، دیدار با تیم ملی کشورم هم هست. ضمن اینکه اولین بازی تیم ملی ایران در المپیک برابر آرژانتین نیز هست. فرداشب بازی به احترام ولاسکو خواهد بود. مردم ایران حس و احترام خاصی نسبت به ولاسکو دارند به خاطر کارهایی که برای والیبال ایران کرده است. دچار هیجان می شوم که می بینیم در سالن چطور ولاسکو را تحویل می گیرند.

لوزانو در مورد حضور تیم ملی ایران در المپیک و بازی اول در این رویداد گفت: تمام آنچه در توان دارم را خواهم گذاشت تا در هر بازی برای برد به میدان برویم و بهترین عملکرد را داشته باشیم. با وجود اینکه مقابل تیم ملی کشور خودم قرار می گیرم و دوست خودم دارد آنجا تمرین می دهد اما تمام توانم را برای موفقیت تیم ملی ایران خواهم گذاشت.