تسهیلات مترو تهران به مناسبت عید سعید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی بافنده ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات روزه داران در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: مترو تهران به منظور تسهیل در تردد نمازگزاران به محل اقامه نماز عید در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، خدمات ویژه و سرویس‌های فوق العاده‌ای را در تمام خطوط مترو ارائه می‌دهد.

وی با بیان اینکه خدمات مترو تهران از ساعت پنج و ۳۰ دقیقه صبح روز عید فطر تا پایان مراسم به طور رایگان ارائه می‌شود، افزود: در این روز تعداد حرکت قطارها نسبت به برنامه عادی در روزهای تعطیل هم افزایش می‌یابد که در این راستا فاصله گذر قطارهای خط ۱ و ۲ مترو تهران به ۵ دقیقه کاهش پیدا خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری متروتهران در ادامه با اشاره به اینکه فاصله گذر حرکت قطارها در خط ۴ مترو هر ۶ دقیقه یکبار خواهد بود افزود: فاصله مسافرگیری در خط ۳ مترو هم به هر ۱۵ دقیقه کاهش می‌یابد.

به گفته احمدی بافنده تردد مسافران در تمام ایستگاه‌های مترو تهران به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و این آمادگی وجود دارد تا در صورت نیاز قطارهای فوق ‌العاده اعزام شود.