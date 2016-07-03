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۱۳ تیر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۳

اصغر فرهادی خبر داد:

«فروشنده» بدون هیچ اصلاحیه در ایران اکران می‌شود

«فروشنده» بدون هیچ اصلاحیه در ایران اکران می‌شود

اصغر فرهادی تاکید کرد فیلم «فروشنده» شامل هیچ اصلاحیه ای نشده و قبل از اکران جهانی در کشور خودمان روی پرده می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فرهادی کارگردان فیلم «فروشنده» عصر امروز یکشنبه ۱۳ تیر ماه در حاشیه مراسم رونمایی از مستند «آی آدم ها» ساخته رخشان بنی اعتماد در جمع خبرنگاران گفت: فیلم «فروشنده» بدون هیچ اصلاحیه ای پروانه نمایش می گیرد و به زودی در سینماهای کشور اکران می شود.

وی تاکید کرد: این فیلم قبل از اکران جهانی در سینماهای کشور اکران می شود.

این کارگردان سینما در مورد فعالیت های خیرخواهانه در کشور گفت: خوشبختانه مردم ما همیشه روحیه فعالیت های خیریه را دارند و در این میان هنرمندان شناخته شده بیشتر دیده می شوند. خدا را شاکرم که با تمام مشکلات موجود همه مردم آمادگی فعالیت در کارهای خیر را دارند.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر حذف ترانه ای از فیلم در رسانه ها منتشر شده بود.

کد مطلب 3701876

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    نظرات

    • از نسل کوروش ۰۲:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
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      دست آقای فرهادی درد نکنه که باعث افتخار ایرانی ها شد.....

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