به گزارش خبرنگار مهر، رائول لوزانو پس از دیدار یکشنبه شب تیمش برابر آرژانتین در هفته سوم لیگ جهانی به خبرنگاران حاضر در نشست خبری این دیدار گفت: قبل از هر چیز به حمایت خوب تماشاگران از تیم ملی اشاره می کنم که باعث شدند بازی ما ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا برود که از همه آنها تشکر می کنم.

وی افزود: قبل از اینکه به ایران بیایم در مورد تماشاگران و حمایت هایشان شنیده بودم و انتظار داشتم اتفاقات خوبی بیفتد اما سه روز این قضیه را به خوبی حس کردم و از این بابت بسیار خوشحالم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران اضافه کرد: در مورد بازی باید بگویم که این بازی در شرایط سخت برای هر دو تیم برگزار شد چرا که دو تیم می دانستند باید چند هفته دیگر دوباره با هم بازی کنند و این شرایط را سخت کرده بود.

وی افزود: بازی از نظر والیبالی در سطح بالایی برگزار شد اما هر دو تیم تحت فشار بازی در المپیک بودند. هر دو تیم می دانستند باید بازهم باهم بازی کنند و نتیجه این دیدار بر روی نتیجه دیدار در المپیک تاثیرگذار است.

لوزانو در مورد برنامه های تیم ملی تا المپیک گفت: یک نیم استراحت به بازیکنان خواهیم داد چرا که قرار شد در این مدت کار بدنی را انجام بدهند. از یکشنبه هفته آینده کار با توپ را خواهیم داشت. در لیگ جهانی دو بازیکن ما مصدوم بودند و مهم این است که به تیم برگردند. متاسفانه شهرام محمودی هم مشکل زانو پیدا کرد. ما تا حرکت به سمت برزیل چهار هفته وقت داریم و به همین دلیل از نظر فیزیکی تمرینات سختی خواهیم داشت و باید اشکالت تیم را برطرف کنیم. به خصوص در توپ های برگشتی باید شرایط تیم را بهتر کنیم.

وی افزود: از روز سیزدهم فروردین که شروع کردیم تا امروز می شود ۹۰ روز. این نود روز برای من یک عمر گذشته است. از نتایجی که گرفته شده راضی هستم و امیدوارم که در المپیک هم نتایج خوبی قراربگیریم.

لوزانو در مورد پیش بینی اش از عملکرد ایران در المپیک گفت: همیشه بردن خوب است. المپیک جایی است که هدف های مشخصی داریم. هدف ما و همه تیم ها این است که به رده های بالا برسیم و در جمع چهار تیم برتر باشیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: هدف ما این است که اگر به جمع چهار تیم برتر راه پیدا کردیم در مرحله ضربدری به تیم بهتر بخوریم. خود من ترجیح می دهم که در این مرحله به برزیل نخوریم چون در خانه اش بازی می کند و کار ما سخت می شود.