اعلام ۳ روز عزای عمومی/توصیه های العبادی برای تقویت امنیت بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق روز یکشنبه در پی انفجار خودروی بمب گذاری شده در منطقه «الکراده» در مرکز بغداد و کشته و زخمی شدن ده ها شهروند عراقی، به مدت سه روز در این کشور عزای عمومی اعلام کرد.

العبادی در بیانیه ای این انفجار تروریستی را که ده ها شهید و زخمی برجای گذاشت تسلیت گفته و به مدت سه روز در عراق عزای عمومی اعلام کرد. شورای استان بغداد روز یکشنبه از حیدر العبادی خواسته بود به منظور گرامیداشت قربانیان انفجار تروریستی الکراده، در عراق عزای عمومی اعلام کند.

حیدر العبادی همچنین سلسله توصیه هایی را به منظور تقویت امنیت بغداد و دیگر استان های عراق ارائه نموده و تسریع در تکمیل کمربند امنیتی بغداد و همچنین ساماندهی پست های بازرسی را خواستار شد.

وی همچنین جمع آوری دستگاه های دستی کشف مواد منفجره از پست های بازرسی را خواستارگردیده و اعلام کرد عملیات بغداد باید با استفاده از امکانات وزارت دفاع و دیگر وزارتخانه ها و همچنین شهرداری و استانداری بغداد به تکمیل کمربند امنیتی این شهر تسریع بخشد.

در همین حال ده ها نفر از بستگان قربانیان انفجار تروریستی منطقه «الکراده» با تظاهرات در این منطقه برکناری استاندار و فرمانده عملیات بغداد را خواستار شدند.

لازم به ذکر است که انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه الکراده در مرکز بغداد طی بامداد یکشنبه ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت.

رسانه های عرب زبان از افزایش تلفات انفجار «الکراده» عراق به ۱۶۷ کشته و ۲۰۰ زخمی خبر دادند. گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.