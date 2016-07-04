به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶ یکشنبه شب به دور مقدماتی خود پایان داد و در این بین تیم ملی ایران با پیروزی برابر آرژانتین در رده هفتم قرار گرفت. با این حال در رنکنیگ کلی که در نظر گرفته شده، جای ایران در رده هشتم است.

تیم های ملی والیبال برزیل، آمریکا، صربستان، فرانسه، ایتالیا، روسیه، ایران، بلژیک، آرژانتین، لهستان، بلغارستان و استرالیا به ترتیب در رده‌های اول تا دوازدهم سطح یک قرار گرفتند که از آنجا که پنج تیم برتر به مرحله نهایی صعود می کنند تا در کنار لهستان، میزبان مرحله نهایی شش تیم دور پایانی را تشکیل بدهند لهستان به جمع شش تیم برتر راه می یابد و ایران یک رده پایین تر خواهد آمد تا عنوان هشتم لیگ جهانی ۲۰۱۶ را کسب کند.

در پایان دور مقدماتی این مسابقات برترین های بخش های مختلف معرفی شدند و نکته جالب اینکه هیچ بازیکنی از ایران در جمع برترین های دور مقدماتی قرار نگرفت. این در حالی است که از بدو ورود ایران به لیگ جهانی همواره شاهد درخشش ستاره های کشورمان در بخش مختلف بوده ایم که البته شرایط خاص این دوره و فشاری که تیم ایران تحمل کرد نیز بی تاثیر نبوده است.

بهترین عنوانی که یک بازیکن ایرانی در اختیار گرفته است به محمد موسوی برمی گردد که در بین برترین مدافعان رده چهارم را کسب کرد. سیمون فان دی فورده از بلژیک بهترین مدافع شد. سباستین سوله از آرژانتین و موزرسکی روس در رده های بعدی قرار گرفتند.

در بین بهترین پاسورها، نام سعید معروف در بین ۵ بازیکن برتر معرفی شده جایی ندارد. بنیامین تونیوتی از تیم ملی فرانسه لقب بهترین پاسور دور مقدماتی را به خود اختصاص داد. رافائل بوژک از لهستان نیز بهترین دریافت کننده شد. تیلور ساندر بازیکن سرشناس آمریکا و اروین انگاپت از فرانسه در رده های بعدی قرار گرفتند.

در بخش بهترین لیبرو نیز گربنیکوف از فرانسه بالاتر از دیگر رقبا قرار گرفت. گونزالس لیبروی آرژانتین هم در مکان دوم ایستاد. از مهدی مرندی لیبروی ایران هم در بین برترین ها نامی به چشم نمی‌آید.

بهترین زننده سرویس هم کسی جز ریکاردو لوکارلی برزیلی نبود. سرکو لیسیناک از صربستان نیز بعد از وی در رده دوم قرار گرفت. در این بخش زایتسف چهارم شد.

والاس دسوزا از برزیل، کواچوویچ از صربستان و انگاپت از فرانسه هم عناوین اول تا سوم برترین اسپکرها را کسب کردند.

عنوان امتیازآورترین بازیکن مسابقات نیز به سوکولوف از بلغارستان رسید. گرت فن واله از بلژیک و والاس دسوزا از برزیل به ترتیب دوم و سوم شدند.

لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۶ نکات زیادی برای تیم ملی ایران داشت و در فاصله چند هفته تا شروع المپیک ریو مشخص شد مشکلات در دریافت های اول بیشتر از آنچه است که قبلا تصورش می‌رفت.

اگرچه قائمی بعنوان یک دریافت کننده خوب تیم ایران را همراهی نکرد و جای غفور هم در خط حمله خالی به نظر می رسید با این حال شرایط تیم ها در المپیک کاملا متفاوت خواهد بود و نمی‌تواند به آمارهای دیدارهای گذشته با آنها اکتفا کرد.