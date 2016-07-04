ارائه ۴ خدمت صندوق بازنشستگی کشوری در دفاتر پیشخوان دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز انتظاری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق، اظهار داشت: برون سپاری خدمات غیرحاکمیتی صندوق بازنشستگی کشوری در راستای مصوبات ابلاغی و با توجه به تاکید دولت مبنی بر واگذاری خدمات مورد نیاز مردم به دفاتر پیشخوان دولت، صورت می گیرد که در فاز نخست، چهار خدمت غیرحاکمیتی صندوق بازنشستگی کشور در قالب برون سپاری به دفاتر پیشخوان واگذار شده است.

انتظاری همچنین گفت: این خدمات شامل چاپ حکم بازنشستگی، چاپ فیش حقوقی بازنشستگان و موظفین برای استان هایی که طرح پرداخت مستقیم حقوق در آن ها اجرایی شده، صدور کارت منزلت بازنشستگان و پاسخ به استعلامات، از امروز (شنبه) در دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: صندوق بازنشستگی در راستای برون سپاری برخی فعالیت های خود و کاهش سفرهای درون شهری، در گام نخست، خدمات قابل ارائه خود به بازنشستگان عزیز کشوری را شناسایی و در کمیته ای که به همین منظور سال گذشته تشکیل شده بود مطرح کرد و این کمیته نیز پس بررسی های خود، با برون سپاری خدماتی که جزء خطوط قرمز صندوق نبوده و حاکمیتی نیستند، موافقت کرد.

انتظاری یادآور شد: پس از طی این مراحل، با همکاری دفاتر پیشخوان دولت که حدود ۱۶ هزار دفتر در سراسر کشور شامل ۱۰ هزار دفتر در روستاها و شش هزار دفتر در شهرها وجود دارد، مقرر شد تا با فراهم شدن بسترها و تجهیزات لازم، نسبت به ارائه خدمات چهار گانه صندوق بازنشستگی کشوری در فاز نخست اقدام شود. البته تمامی این دفاتر به دلیل شرایطی که گذاشته ایم، خدمات مورد نظر را ارائه نخواهند داد.

دسترسی آسان تر به مراکز ارائه خدمات برای بازنشستگان کشوری در سراسر کشور به ویژه در نقاطی که به مراکز استان و ادارات بازنشستگی کشوری دور هستند، کاهش رفت و آمد بازنشستگان، در دسترس بودن دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان ها، ارائه خدمات اصلی به بازنشستگان در این دفاتر و صرفه جویی در وقت و انرژی این عزیزان از جمله اهداف و دستاوردهای این طرح است.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم، خدمات دیگری برای ارائه در دفاتر پیشخوان در نظر گرفته شده است، گفت: حداقل ۱۴ خدمت برای برون سپاری خدمات صندوق نظیر ثبت نام تورهای مسافرتی، تایید هزینه های عصا و عینک و همچنین ثبت نام دریافت وام بازنشستگان کشوری یا خدمات دیگری که بتواند به کاهش اتلاف وقت و هزینه بازنشستگان کمک کند، مورد توجه صندوق قرار دارد که در آینده نزدیک از طریق دفاتر پیشخوان ارائه می شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستم های صندوق بازنشستگی کشوری در ادامه، با بیان اینکه هم اکنون برخی خدمات از جمله مشاهده و چاپ فیش حقوقی و احکام بازنشستگان و ثبت نام وام های ضروری و تورهای مسافرتی در وب سایت صندوق نیز ارائه می شود، گفت: تمامی تلاش ما دسترسی آسان و همه جانبه بازنشستگان به خدمات صندوق بازنشستگی است تا این عزیزان برخلاف گذشته مراجعه کمتری به ادارات بازنشستگی استان ها و صندوق داشته باشند و بتوانند در کمترین زمان ممکن نیازهای خود را برطرف کنند. ضمن اینکه صندوق چگونگی ارائه خدمات به بازنشستگان را به صورت مستمر و دقیق پیگیری و نظارت خواهد کرد.

انتظاری با اشاره به اینکه پیش از این خدماتِ ارائه شده به بازنشستگان به دلیل پروسه و فرآیندهایی که داشت، زمان بر بود، گفت: برای صدور کارت منزلت حداقل دو ماه و نیم زمان نیاز بود که اکنون در دفاتر پیشخوان این زمان به۱۰ تا ۱۵ دقیقه کاهش یافته است. یا برای چاپ حکم یا فیش حقوقی برای بازنشستگانی که دسترسی به سایت و اینترنت نداشتند و باید به مراکز استان مراجعه می کردند، این پروسه نیازمند زمان زیادی بود که اکنون به دو دقیقه کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سالانه حداقل ۱۰ هزار استعلام صورت می گیرد، گفت: استعلام از مراکز و نهادها نیز برای بازنشستگان یا افراد ذیربط نیازمند رفت و آمد و صرف وقت زیادی بود که با ارائه این خدمت در دفاتر پیشخوان، ضمن حذف این رفت و آمدها، خدمت مورد نظر در کمتر از چند دقیقه ارائه می شود.

وی با اعلام هزینه های خدمات چهارگانه صندوق بازنشستگی کشور در دفاتر پیشخوان دولت گفت: برای چاپ فیش حقوقی و حکم ۱۰ هزار ریال، استعلام ۳۰ هزار ریال و صدور کارت منزلت ۴۵ هزار ریال پیش بینی شده است که دفاتر پیشخوان موظف به ارائه رسید در ازای دریافت هزینه از بازنشستگان عزیز هستند.

انتظاری تصریح کرد: همچنین اخیراً، سامانه ارتباطات مردمی صندوق بازنشستگی کشوری با شماره ۸۵۲۳ نیز راه اندازی شده تا به پرسش ها و مسائل مالی و حقوقی بازنشستگان ارجمند کشوری توسط کارشناسان مجرب و متخصص پاسخ داده شود. این مرکز با ۳۰ خط فعال که تا ۶۴ خط نیز قابل افزایش است، امکان ضبط صدا و پیام، دریافت پیشنهادات و انتقادات، ارجاع سریع تماس به کارشناس مربوطه، سیستم پیگیری مکاتبات و غیره را برای بازنشستگان کشوری فراهم کرده است.