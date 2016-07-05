نامزدهای بخش مستند شانزدهمین جشن «حافظ» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین جشن حافظ (دنیای تصویر) به بهترین مستندی که سال گذشته در گروه «هنر و تجربه» اکران شده است، تندیس حافظ تعلق می‌گیرد.

جشن حافظ به عنوان تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران در راستای حمایت از سینمای مستند، از زمانی که فیلم‌های مستند فرصت اکران عمومی پیدا کردند و در معرض قضاوت و تماشای مخاطبان قرار گرفتند تصمیم به اهدای تندیس «حافظ» گرفت.

امسال هم به روال چند سال گذشته تندیس «حافظ» به یکی از فیلم‌های مستندی که به نمایش عمومی در آمده‌اند، تعلق می‌گیرد. نامزدهای بهترین مستند شانزدهمین جشن حافظ از میان آثاری است که از اول فرودین تا بیست و نهم اسفند ۹۴ در سینماها اکران شده باشند. نامزدهای این بخش به شرح زیر است:

راننده و روباه (آرش لاهوتی)

فصل هرس (لقمان خالدی)

من می‌خوام شاه بشم (مهدی گنجی)

بانوی گل سرخ(مجتبی میرتهماسب)، گذر شهر بر آب(فرهاد ورهرام)، پس برقع(مهرداد اسکویی) و جایی برای زندگی(محسن استادعلی) از جمله برندگان این بخش در جشن‌های گذشته هستند. شانزدهمین جشن حافظ روز بیست و هشتم تیرماه در سالن برج میلاد تهران برگزار می‌شود.