پیروزی پرسپولیس برابر لوکوموتیو اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دوستانه تیم های فوتبال پرسپولیس و لوکوموتیو اوکراین که شامگاه سه شنبه در زمین دینامو کی یف آغاز شد با نتیجه ۴ بر یک به سود پرسپولیس به پایان رسید.

گل های پرسپولیس توسط علی علیپور (۲ گل)، احمد نوراللهی و شهاب زاهدی به ثمر رسید.

سرخپوشان با ترکیب؛ علیرضا بیرانوند، امید عالیشاه، کمال کامیابی‌نیا، محمد انصاری، گولچ، ساسان انصاری، احمد نوراللهی، صادق محرمی، وحید امیری، محمد رحمتی و ربیع خواه به میدان رفتند.

این بازی در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

پرسپولیس در نیمه دوم با ترکیب؛ الکساندر لوبانوف، صادق محرمی، ربیع خواه، گولچ، احمد نوراللهی، احسان علوان‌زاده، شهاب زاهدی، علی علیپور ،فرشاد احمدزاده، محسن مسلمان و آرام طبع به میدان رفت.

در دقیقه ۵۵ علی علیپور بازیکن تعویضی سرخپوشان در یک فرار زیبا و ضربه دیدنی، توپ را وارد دروازه لوکوموتیو کرد و پرسپولیس را با نتیجه یک بر صفر به برتری رساند.

در دقیقه ۵۷ علی علیپور روی ارسالی که از جناح چپ روی دروازه انجام شد، گل دوم خودش و پرسپولیس را وارد دروازه لوکوموتیو کرد.

احمد نوراللهی در دقیقه ۵۹ از پشت محوطه هجده قدم حریف با ضربه ای دیدنی سومین گل پرسپولیس را به ثمر رساند.

در دقیقه ۶۱ روی سانتر احسان علوان زاده، علی علیپور توپ را با ضربه سر برای شهاب زاهدی ساخته و پرداخته کرد و این بازیکن چهارمین گل سرخپوشان را وارد دروازه لوکوموتیو کرد.

دکتر بهشتی سفیر ایران به همراه دیگر مسوولان سفارت، وارد ورزشگاه شدند و این دیدار را به نظاره نشستند.

در دقیقه ۶۵ حامد آقایی به جای گولچ وارد زمین شد.

تیم پرسپولیس علیرغم برتری، در آخرین دقایق بازی یک گل از حریف دریافت کرد و این بازی دوستانه در پایان با نتیجه ۴ بر یک به سود پرسپولیس خاتمه یافت.