نسیم نوشت: در روزهایی که تقریبا تمام تیمهای لیگ برتری برای حضور در لیگ شانزدهم هزینههای زیادی خرج خرید بازیکنان مورد نیازشان کردهاند و با مشکلات مالی عدیده روبرو هستند، برگزاری اردوهای خارجی با هزینه های سرسام آور برای خیلیها سوال برانگیز است. باشگاههایی که هنوز بخش زیادی از پول بازیکنان سالهای گذشته خود را پرداخت نکردهاند ترجیح میدهند به اردوهای خارج از کشور بروند در شرایطی که این اردوها تاثیر چندانی در کارآیی این تیمها در فصل فوتبالی نخواهد داشت.
در حال حاضر باشگاههای استقلال، پرسپولیس، سایپا، ماشین سازی و سیاهجامگان به اردوی خارج از کشور رفتهاند و به جای اینکه با مبالغ بسیار کمتر در ایران اردو بزنند ترجیح دادهاند اردوهای خود را با هزینههای سرسام آور در کشورهای همسایه برگزار کنند. عجیب اینکه دو تیم سیاهجامگان و گسترش فولاد ترجیح دادهاند در ترکیه اردو بزنند، کشوری که این روزها به دلیل بمب گذاری گروه تروریستی داعش کمترین حد امنیت را دارد.
معمولا مربیان لیگ برتری در تمرینات پیش فصل ترجیح میدهند در مناطق کوهستانی اردو بزنند تا اکسیژن کم این مناطق باعث شود ظرفیت تنفسی بازیکنانشان بالا برود. چیزی که جالب است این است که مناطق زیادی در ایران وجود دارد که همین شرایط را دارد و باشگاههای لیگ برتری میتوانند در این مناطق اردو بزنند. البته مربیان تیمهای لیگ برتری دلیل این تصمیم را کمبود امکانات در ایران عنوان میکنند و مهدی تاج، رئیس جدید فدراسیون فوتبال به تازگی قصد دارد امکاناتی را فراهم کند که باشگاههای لیگ برتری به جای حضور در خارج از کشور در ایران اردو بزنند و هزینههای زیادی برای این موضوع پرداخت نکنند.
در روزهایی که تقریبا تمام تیمهای لیگ برتری برای حضور در لیگ شانزدهم هزینههای زیادی خرج خرید بازیکنان مورد نیازشان کردهاند و با مشکلات مالی روبرو هستند، برگزاری اردوهای خارجی عجیب است.
نسیم نوشت: در روزهایی که تقریبا تمام تیمهای لیگ برتری برای حضور در لیگ شانزدهم هزینههای زیادی خرج خرید بازیکنان مورد نیازشان کردهاند و با مشکلات مالی عدیده روبرو هستند، برگزاری اردوهای خارجی با هزینه های سرسام آور برای خیلیها سوال برانگیز است. باشگاههایی که هنوز بخش زیادی از پول بازیکنان سالهای گذشته خود را پرداخت نکردهاند ترجیح میدهند به اردوهای خارج از کشور بروند در شرایطی که این اردوها تاثیر چندانی در کارآیی این تیمها در فصل فوتبالی نخواهد داشت.
نظر شما