به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهایی رایانه ای (ماهر) با همکاری موسسات تحقیقاتی و فناوری برتر کشور در حال انجام اقداماتی برای افزایش هرچه بیشتر امنیت و حفظ حریم خصوصی شبکههای اجتماعی در فضای مجازی و تسهیل ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر شبکههای اجتماعی در این فضا، هستند.
براین اساس طرح امن سازی فعالیت شبکه های اجتماعی، به منظور آگاهیرسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکههای اجتماعی با دغدغههای امنیتی و حریم خصوصی و شیوههای مقابله و رفع آنها، سازمان فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است.
از مهمترین اهداف این طرح، کمک به رشد و فراگیری روزافزون شبکههای اجتماعی بومی و داخلی کشور بوده تا اقدامات در دست انجام در این حوزه، علاوه بر امنسازی هرچه بیشتر فضای مجازی برای کاربران عادی، قابلیت رقابت شبکه های داخلی را با شبکههای اجتماعی خارجی فراهم کند.
از این رو قرار است اسناد مرتبط با نیازمندیهای امنیتی و حریم خصوصی حاکم بر شبکه های اجتماعی تدوین شود و توسعه یابد. در همین حال سازمان فناوری اطلاعات ایران، مشاوره به شبکههای اجتماعی بومی برای حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران را در تمامی سطوح، اجرایی می کند.
همچنین ارائه راهکار جامع رایگان توسعه شبکه های اجتماعی بر پایه فناوری های متن باز و نیز راهکار مدیریت شبکههای اجتماعی بومی به همراه پشتیبانی دانشی از متخصصان این حوزه، از دیگر اقدامات ترویجی برای این پروژه است؛ این طرح با هدف ایجاد زمینه های لازم برای ایجاد کسب و کارهای چابک مبتنی بر شبکه های اجتماعی در فضای مجازی و در نتیجه کمک به ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی، کلید خورده است.
در همین حال امنسازی فضای مجازی برای کاربران شبکههای اجتماعی داخلی در راستای حفظ حریم خصوصی کاربران در محیط مجازی، تسهیل ایجاد شبکه های اجتماعی توسط گروه های اجتماعی مختلف بدون دغدغه های فنی و امنیتی و در نتیجه رشد و گسترش آنها در فضای مجازی، از مهمترین دلایل تعریف این پروژه است.
ایجاد زمینه های لازم برای نشاط اجتماعی و فرهنگی در کشور، گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی در خارج از مرزها، ایجاد راهکارهای مناسب برای حفظ اقوام، زبانها و فرهنگها و ایجاد زمینه های لازم جهت تسهیل سیاستگذاری های کلان در فضای مجازی از دیگر اهداف این طرح عنوان شده است.
در همین راستا و در جهت اقدامات ترویجی سازمان فناوری اطلاعات به زودی از طریق پورتال مرکز ماهر مقالاتی به منظور آگاهیرسانی و آشنایی کاربران و متولیان شبکههای اجتماعی با دغدغههای امنیتی و حریم خصوصی و شیوههای مقابله و رفع آنها منتشر میشود.
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