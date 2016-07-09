  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

استارت والیبالیست ها از یکشنبه؛

رائول لوزانو ۱۶ بازیکن را به اردو دعوت کرد/ بازگشت غفور و قائمی

رائول لوزانو ۱۶ بازیکن را به اردو دعوت کرد/ بازگشت غفور و قائمی

سرمربی تیم ملی والیبال ایران فهرست ۱۶ بازیکن منتخب خود را برای شرکت در اردوی آماده‌سازی المپیک معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در المپیک ریو از فردا یکشنبه و در فاصله ۲۸ روز پیش از شروع این بازی ها با حضور ۱۶ بازیکن آغاز خواهد کرد.

بر این اساس تمرینات این هفته تیم ملی والیبال روزهای یکشنبه تا چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر پیگیری خواهد شد که تمرینات صبح ها از ساعت ۱۱ الی ۱۳ و عصر ها از ساعت ۱۷ تا ۱۹ پیگیری می شود.

اسامی دعوت شدگان به تیم ملی والیبال به شرح زیر است:
سعید معروف، محمد موسوی، شهرام محمودی، عادل غلامی، فرهاد ظریف، مهدی مرندی، فرهاد قائمی، امیر غفور، حمزه زرینی، علیرضا مباشری، محمد جواد معنوی نژاد، مجتبی میرزاجانپور، مصطفی شریفات، میلاد عبادی پور، آرمین تشکری و مهدی مهدوی.

رائول لوزانو به عنوان سرمربی، امیر خوش خبر (سرپرست)، خوان سیچلو (دستیار)، کمال سیف (مترجم)، آندرس ادواردو (مربی بدنساز)، سیامک افروزی (فزیوتراپ)، نوید مشجری (آنالیزور)، رحمان محمدی راد، محمدرضا تندروان (مربیان) و علیرضا پیشیاره (ماساژور) در تمرینات تیم ملی حضور خواهند داشت.

کد مطلب 3708306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها