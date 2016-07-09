بیش از ٤٠ پروژه درمانی و بیمه ای تامین اجتماعی افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرحها با هدف دسترسی بهتر و مناسبتر بیمه شدگان، بازنشستگان و مستمری بگیران به مراکز درمانی و بیمه ای این سازمان و با حضور مسئولان کشوری و سازمانی به بهره برداری می رسد.

از مراکز بیمه ای که در ایام هفته تامین اجتماعی به بهره برداری می رسد می توان به شعب ٣ رشت، آستانه اشرفیه، ٢ سنندج، سقز، بانه و ساختمان جدید شعبه ٣ یزد اشاره کرد.

درمانگاه های شهدای نورآباد، شهدای پلدختر، آستانه اشرفیه، مریوان، خمین، استهبان، لامرد و ساختمان جدید درمانگاه رهنان از مهمترین مراکز درمانی تامین اجتماعی است که در این ایام راه اندازی می شود.

ایجاد بخش و تجهیز مراکز درمانی به پیشرفته ترین دستگاههای پزشکی از دیگر پروژه های سازمان تامین اجتماعی در این ایام است که راه اندازی اورژانس و دستگاه رادیوگرافی دیجیتالی بیمارستان خرم آباد، بخش نوزادان و NICU بیمارستان نرگس دورود، دستگاههای سی تی اسکن و فلوروسکوپی بیمارستان پیامبر اعظم کرمان و افزایش ٦ تخت ICU در بیمارستان رازی قزوین از آن جمله است.

بهره برداری از ارتقای هتلینگ بیمارستان های لبافی نژاد تهران، امام خمینی(ره) اراک، سبلان اردبیل و سنندج از دیگر پروژه های درمانی سازمان تامین اجتماعی در هفته تامین اجتماعی است.

ساختمان ادارات کل و مدیریت های درمان تامین اجتماعی در استان های خوزستان و خراسان شمالی نیز در ایام هفته تامین اجتماعی افتتاح می شوند.