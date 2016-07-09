بزرگترین خسارت بیمه در صنعت نفت رقم خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی با اشاره به اینکه کارشناسان این شرکت به دستور مدیرعامل بیمه ایران از ساعات اولیه بروز حادثه آتش سوزی درمحل حاضر شدند تا بتوانند هرچه سریع تر میزان خسارت وارده را برآورد کنند، افزود: از آنجا که این مجموعه دارای بیمه نامه تمام خطر نزد کنسرسیومی متشکل از شرکت های بیمه به راهبری بیمه ایران است، به زودی غرامت تعیین شده در وجه بیمه گذار کارسازی خواهد شد.

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه ایران در پاسخ به این سئوال که چند شرکت دراین کنسریوم عضو هستند، اظهارداشت: ۱۱ شرکت بیمه ای دراین کنسرسیوم عضو هستند واین درحالی است که تا سال ۲۰۱۰ این واحد تحت پوشش بیمه ای شرکت "اسکور" فرانسه بوده است و قبول اتکایی این واحد به راهبری بیمه ایران، به توانمندی این مجموعه باز می گردد.

رضایی درپاسخ به سئوال دیگری درخصوص دلیل بروز این حادثه، تصریح کرد: نقص فنی یکی از پمپ های سه گانه برج تقطیر موجب ایجاد بخارمواد اشتعال زا به صورت ابرشده که به کوره مجاور سرایت و باعث آتش سوزی شده است.

وی درباره سهم بیمه ایران در این کنسرسیوم نیز گفت:سهم بیمه ایران ۵۵ درصد از کل است و به عنوان راهبر بیمه نامه مسئولیت بررسی و پاسخگویی کل خسارت را به نیابت به اعضای کنسرسیوم داریم، همانطورکه عنوان شد بازدید مقدماتی از سایت انجام شده و درحال حاضر طبق قاعده معمول منتظراعلام علت وقوع و برآورد اولیه خسارت از سوی بیمه گذار شرکت پتروشیمی بوعلی هستیم تا بلافاصله گروه کارشناسی ارزیاب مستقل تعیین شده برای ادامه کار به منطقه اعزام شوند.

رضایی با اشاره به پرداخت بیش از ۴ میلیون یورو به پیمانکار شرکت صنایع پتروشیمی شهدای مرودشت شیراز درسال گذشته ازسوی این مجموعه، خسارت وارد شده به پتروشیمی ماهشهر درسال جاری را بزرگترین خسارت در نوع خودعنوان وتصریح کرد: این میزان خسارت درصنعت پتروشیمی کشور بی سابقه بوده و بزرگترین خسارت دراین خصوص به شمار می رود.