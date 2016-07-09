دکتر سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان افزود: مصوبه افزایش ۱۴ درصدی حقوق بازنشستگان از سوی دولت، خرداد ماه تصویب شد به همین دلیل امکان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نبود و فقط افزایش این ماه لحاظ شد.

وی گفت: مابه التفاوت افزایش مستمری دو ماه ابتدای سال بازنشستگان در مرداد ماه پرداخت می شود و این خبر خوشی است که در هفته تامین اجتماعی برای آنها داریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به رشد مستمری ها طی سالهای گذشته اشاره تاکید کرد: در سالهای ۹۲ و ۹۳ مستمری ها ۲۵ درصد، سال ۹۴ مستمری ۱۵ درصد و در سال ۹۵ نیز ۱۴ درصد رشد داشت و در مجموع در دولت یازدهم با افزایش ۷۹ درصد مستمری ها روبرو بودیم این درحالی است که در ۸ سال دولت قبل ۴۳ درصد مستمری ها ها رشد داشت.