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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مرداد پرداخت می‌شود

مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان مرداد پرداخت می‌شود

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در مرداد ماه خبر داد.

دکتر سید تقی نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد افزایش حقوق بازنشستگان افزود: مصوبه افزایش ۱۴ درصدی حقوق بازنشستگان از سوی دولت، خرداد ماه تصویب شد به همین دلیل امکان پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان نبود و فقط افزایش این ماه لحاظ شد.

وی گفت: مابه التفاوت افزایش مستمری دو ماه ابتدای سال بازنشستگان در مرداد ماه پرداخت می شود و این خبر خوشی است که در هفته تامین اجتماعی برای آنها داریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به رشد مستمری ها طی سالهای گذشته اشاره  تاکید کرد: در سالهای ۹۲ و ۹۳ مستمری ها ۲۵ درصد، سال ۹۴ مستمری ۱۵ درصد و در سال ۹۵ نیز ۱۴ درصد رشد داشت و در مجموع در دولت یازدهم با افزایش ۷۹ درصد مستمری ها روبرو بودیم این درحالی است که در ۸ سال دولت قبل ۴۳ درصد مستمری ها ها رشد داشت.

کد مطلب 3708494
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • علی ۱۷:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      از کی تا حالا به تعویق انداختن طلب دیگران خبر خوش شده
    • مالک ولیزاده ۱۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      15 در صد به تمام سطوح نا مردیست به دلیل اینکه به کسی که محتاج نان شبش است 100 هزار تومان اضافه میکنند به دیگری یک میلیون تومان این بی عدالتی محض است.
    • کارشناس ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      چه کار مهمی؟پرداخت حفوق سه ماه قبل بازنشستگان را در مرداد ماه انهم به مناسبت هفته تامین؟ افرین به این مدیر شجاع ولایق
    • بازنشسته ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      مثلا این خبر خوشت بود ؟؟ چرا در همین ماه تیر نمی دهید ؟ حتما موضوع را با حقوقهای چندصد میلیونی مدیران که شما حقوق چندرغاز بازنشستگان رو اضافه کرده اید اشتباه گرفتید .
    • رضا ۲۰:۴۹ - ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
      0 0
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      از مردم بدبخت (بازنشستگان) اگر خجالت نمی کشید حداقل از خدا شرم کنید .مگر چقدر به حقوقها اضافه کرده اید که هی این ماه و ماه بعد می کنید ؟؟

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