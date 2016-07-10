به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی های موبایل از اول مردادماه امسال از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کرد: این طرح در مرحله اجرای آزمایشی است و پس از یکماه با توجه به نتایج تست، در مورد شیوه اجرای آن تصمیم‌گیری می‌شود.

حسین فلاح جوشقانی سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این باره گفت: اجرای رجیستری موبایل در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه در قالب دو طرح استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی گوشی مشترک و استعلام گوشی تلفن همراه و اعمال سیاست روی سیم‌کارت مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر کدام روش در حال تست است، اظهار کرد: طرح دوم برغم اینکه از نظر رگولاتوری و اپراتورها، به دلیل قطع ارتباط سیم‌کارت روش مناسبی به نظر نمی‌رسد، در دست بررسی است اما طرح اول به دلیل تاثیرات جانبی کمتر، به صورت آزمایشی در حال پیاده‌سازی است.

فلاح جوشقانی گفت: در مورد اجرای طرحهای مورد نظر نیز ملاحظاتی وجود دارد که پس از بررسی و نتیجه‌گیری از اجرای آزمایشی، ممکن است با تغییراتی نسبت به بهینه‌سازی آن اقدام شود.

وی تصریح کرد: پیاده‌سازی تمامی مراحل طرح و تست آن تا یکماه طول می‌کشد و پس از آن نتایج تست‌ها به کمیته بررسی‌کننده موضوع ارائه می‌شود تا درباره چگونگی پیاده‌سازی کامل طرح تصمیم گرفته شود.