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۲۰ تیر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۶

نجات ۴۱ سرنشین یک شناور مسافری در حوالی جزیره ابوموسی

نجات ۴۱ سرنشین یک شناور مسافری در حوالی جزیره ابوموسی

بندرعباس - معاون امور دریایی بنادر و دریانوردی هرمزگان از ارائه خدمات امداد ونجات دریایی به سرنشینان یک شناور مسافری خبر داد که درمسیر دریایی جزیره ابوموسی به بندرلنگه دچار آتش سوزی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، مهدی نوفرستی ضمن بیان جزییاتی از این حادثه اظهار داشت: شناور مسافری "هادی کیش" با ۴۱ نفر سرنشین روز شنبه ۱۹ تیرماه ۹۵ از جزیره ابوموسی عازم بندرلنگه شده بود که ساعت چهارده و شش دقیقه بعداز ظهر در فاصله ۱۰ مایلی این جزیره به علت حادثه آتش سوزی در موتور خانه از ادامه مسیر بازماند.

وی ضمن اشاره به هماهنگی های انجام شده با نیروی دریایی سپاه، دریابانی، تیم همیار ناجی و آماده باش بالگرد برای امداد هوایی، افزود: موتور این شناور در محل سانحه دچار حریق  شد و به علت فایبرگلاس بودن بدنه شناور و احتمال گسترش آتش، لایف رفت (قایق نجات بادی) شناور به آب انداخته شد و سرنشینان پس از پوشیدن جلیقه به قایق نجات بادی منتقل و سپس توسط شناور ناجی به بندرگاه جزیره ابوموسی منتقل شدند.

به گفته نوفرستی، شناور مضطر "هادی کیش" پس از مهار آتش درون موتور خانه آن توسط دو شناور ناجی اعزام شده به موقعیت، از طریق یکی از شناورهای نیروی دریایی سپاه یدک شده و به بندرگاه جزیره منتقل شد.

 معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدام به موقع تیم جستجو و نجات دریایی، ۴۱ نفر سرنشین شناور مضطر به سلامت به ساحل رسیدند.

کد مطلب 3709347

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