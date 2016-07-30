خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-شقایق لامع زاده: همه پرسی مردم انگلیس که در نهایت منجر به تصمیم آنها برای خروج از اتحادیه اروپا شد از زاویه های مختلف در بعد سیاسی و اقتصادی قابل بررسی و تامل است.

آنچه حائز اهمیت است وضعیت انگلیس از نگاه بیرونی بعد از برگزیت است که می تواند برای سایر انتخابات ها در کشورهای اروپایی و آمریکا تعیین کننده باشد. به نظر می رسد اگر انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا، با شرایط بهتری نسبت به قبل مواجه شود امکان قدرت گرفتن راست های افراطی در انتخابات های آتی در نقاط مختلف نیز بیشتر می شود .

بررسی های اجمالی درباره این رویداد مهم (برگزیت) حاکی از آن است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ضربه مهلکی بر پیکره اقتصادی این کشور وارد کرده و می کند. در نخستین گام شاکله سیاسی این کشور در هم فروریخت، کشوری که چشم اندازی برای اقتصاد و سیاست خود رقم زده بود اکنون با چشم اندازی تاریک و مبهم مواجه شده است.

گرچه تخمین زده شده که سپری شدن روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حدود 7 سال به طول می انجامد، اما این نامعلوم بودن زمان بخش عمده ای از مناسبات این کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی را به حالت کما و بلاتکلیفی می برد. پوند پول واحد انگلیس به پایین ترین میزان ارزش خود تقلیل پیدا کرده و حتی وعده تزریق پوند به بازارهای این کشور نمی تواند امیدی را در دل ها زنده نگه دارد.

فراتر از بریتانیا باید به این نکته اذعان داشت که آلمان، فرانسه و انگلیس همواره خود را سه قدرت برتر و به نوعی موتور اروپا قلمداد کرده اند. حال کنار رفتن یکی از اینها لطماتی را بدنبال خواهد داشت.

بدنبال جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا سهم این کشور در این اتحادیه به دوش آلمان و فرانسه خواهد افتاد و در این میان پیش بینی کارشناسان حاکی از آن است که ژرمن ها سهم بیشتر را یدک خواهند کشید و به عبارتی اتحادیه اروپا آلمانیزه خواهد شد که در نهایت قدرت اقتصادی و سیاسی آلمان ها در اروپا را افزایش می دهد.

زمانی که برگزاری همه پرسی در انگلیس با موضوع آری یا خیر به حضور در اتحادیه اروپا رنگ و بوی جدی به خود گرفت مجله پر تیراژ آلمانی «اشپیگل» روی جلد یکی از شماره های خود خطاب به انگلیسی ها نوشت: لطفا جدا نشوید! این جمله نوعی واکنش آلمانی ها به برگزاری همه پرسی انگلیسی ها بود، زیرا آلمان ها برگزیت را فاجعه ای بزرگ برای بریتانیا و اروپا تصور می کردند.

اما اینکه بواقع دور از پیچ و خم های دیپلماسی نیز آلمان ها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خرسند نیستند جای بحث دارد. در حالی که اروپا با بحران اقتصادی به ویژه در حوزه یورو دست و پنجه نرم می کند، خروج کشوری که از این واحد پول تبعیت نمی کند، نمی تواند در این زمینه به خصوص خیلی نگران کننده جلوه کند.

آلمانی ها اکنون بدون یک شریک تجاری طرفدار بازار آزاد در اتحادیه اروپا تنها مانده اند. در نبود بریتانیا، اروپا توسط کشورهایی اداره خواهد شد که به قدرت دولت ها و باز توزیع ثروت اعتقاد دارند و نه به قدرت بازار آزاد.

در عین حال شاید بتوان گفت که آلمان تنها کشور اروپایی است که یک اتحادیه اروپای ضعیف را به اتحادیه اروپای قوی ترجیح می دهد.

به استناد تحلیل کارشناسان به جرات می توان گفت اگر آلمان در حوزه یورو نبود این واحد پول سقوط کرده بود . این واحد پولی به این کشور اجازه می دهد صادراتی بسیار ارزان تر از زمانی داشته باشد که واحد پولی اش مارک بود.

بنابراین، این کشور به رشد اقتصادی خود در نسبت با متحدان خود مانند آمریکا ادامه می دهد، اما این رشد در قیاس با کشورهایی که در منطقه مالی یورو هستند، مشخصاً فرانسه و ایتالیا، کشورهایی که می خواهند به واحدهای پولی فرانک و لیر بازگردند، بسیار بیشتر است.

صاحبنظران بر این باورند که تسلط آلمان بر اتحادیه اروپا به این معنی است که این کشور بدون آنکه جنگی راه بیندازد، فاتح اروپا شده است. به عبارتی پیوستن به اروپا به معنی پیوستن به رایش چهارم است.

آلمان ها اگر به واقع از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رضایت نداشتند و اگر نمی خواهند کشورهای دیگر هم یک به یک از منطقه مالی یورو خارج شوند، باید تغییراتی در سیاست هایشان اعمال کنند. این در حالی است که متأسفانه سیاستمداران و اقتصاددانان آلمانی به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند زبان به انتقاد از سایرین گشوده اند.

ژرمن ها با هزینه کردن پول بیشتر در خانه مخالفت می کنند، با کسب درآمد از بدهی ها توسط بانک مرکزی اتحادیه مخالفت می کنند و مخالف خروج از منطقه مالی یورو هم هستند. به این ترتیب، آنها در حالی که اروپا در رکود به سر می برد، فشارهای وارد بر سیستم را افزایش می دهند.

در عین حال خالی از لطف نیست که بدانیم پس از برگزیت حدود 70 هزار نفر کار خود را در آلمان از دست می دهند. آمار نشان می دهد که سال گذشته میلادی انگلیس سومین بازار اقتصادی آلمان ها بوده است.

در حال حاضر بیش از 2500 شرکت آلمانی در انگلیس دارای نمایندگی هستند که ارزش سهام این شرکت ها بالغ بر 130 میلیارد یورو تخمین زده شده، علاوه بر این حدود 400 هزار نفر کارمند نیز در این شرکت ها فعالیت می کنند.



سازمان بورس آلمان ساعاتی پس از اعلام نتیجه همه پرسی انگلیس اعلام کرد که بورس این کشور سقوط کرده است.

از سوی دیگر مقامات اتاق بازرگانی و صنایع آلمان در این باره اعلام کردند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیر منفی بر شرکت های آلمانی گذاشته و دلیل اصلی آن کاهش ارزش پوند در برابر یورو است.



از دیگر تبعات برگزیت می توان به این نکته اشاره کرد که این موضوع سبب افزایش تورم و قیمت کالاهای آلمانی در انگلیس می شود بگونه ای که مردم این کشور برای تهیه بخشی از مایحتاج خود به مضیقه می افتند.

بخش روابط عمومی بیمه هرمس نیز در گزارشی اعلام کرد که صادرکنندگان آلمانی تا سال 2019 حدود 6 میلیارد و 800 میلیون یورو متضرر می شوند که عمده آنها صادرات خودروهای آلمانی با 2 میلیارد یورو، محصولات شیمیایی 1/1 میلیارد یورو و ماشین سازی یک میلیارد یورو است.



نکته آخر اینکه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تمام نیروهایی را که برای انسجام بیشتر این اتحادیه تلاش می‌کنند را ضعیف کرده در عین حال موجب تقویت آلمان ها می شود.

«مارین لوپن» از سیاستمداران بنام فرانسوی در دسامبر سال گذشته چه بجا و دقیق تحیلل کرد که اگر انگلیس به خروج از اتحادیه‌اروپا رای دهد، این کار در حد سقوط دیوار برلین در سال 1989 است. برگزیت رویدادی مهم در تاریخ اروپا است و از هم‌اکنون به بعد یک فروپاشی نام‌گذاری می‌شود نه ادغام.