کارگاه سفال توسط هنرمند لالجینی در جزیره کیش دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که پیرامون جهانی شدن شهر سفال لالجین برگزار شد، اظهارداشت: جهانی شدن لالجین در ابتدای راه است و باید برای شناساندن ظرفیت های استان همدان برنامه ریزی داشت.

قاسمی بااشاره به برنامه ریزی ها صورت گرفته برای معرفی هنر و هنرمندان شهر لالجین، عنوان کرد: ایرج گلزاری از هنرمندان سفالگر استان همدان بزرگترین کارگاه سفال را در جزیره کیش برگزار خواهد کرد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه جهانی شدن لالجین این شهر را به دنیا معرفی خواهد کرد، گفت: با این امتیاز سفال لالجین صاحب برند جهانی شد که این اتفاق همدان را به دنیا خواهد شناساند.

وی با بیان اینکه در نشست های سالانه شورای جهانی صنایع دستی نمایشگاه های جانبی سفال نیز برپا خواهد شد، گفت: همایش دوسالانه سفال نیز توسط انجمن‌های بخش خصوصی پیگیری می شود تا این همایش در همدان و لالجین برگزار شود.