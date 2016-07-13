فراخوان بخش تئاتر مسجد سوگواره خمسه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان بخش تئاتر مسجد سوگواره خمسه که قرار است امسال برای اولین بار برگزار شود، بدین شرح است:

توجه به تئاتر مردمی یکی از مسائل جدی امروز تئاتر کشور و ترویج این هنر در میان مردم است، اتفاقی که بخشی از آن در کنار راهکارهای بسیارش باید در پایگاه های از پیش تعیین شده مردم صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین پایگاه های اجتماعی مردم، مسجد است. مساجد به جهت وجود طیف عظیمی از مخاطبان در سنین مختلف مرکز خوبی برای ارائه آثار هنری با مفاهیم مورد وثوق است. مفاهیمی که البته توسط مردم خلق می شوند و شاهد تئاتر مردم برای مردم خواهیم بود.

بخش تئاتر مسجد سوگواره خمسه با دعوت از علاقمندان و گروه های فعال تئاتری در مساجد تهران جهت ثبت نام در این بخش و ارسال متون یا طرح های نمایشی خود در موضوعات ذیل پذیرای فعالان این عرصه است:

قصص قرآنی (زندگانی پیامبران)، مسجد و اخلاق شهروندی، روایت ها و زندگانی اهل بیت (ع)، سبک زندگی ایرانی اسلامی، مسجد و انقلاب اسلامی، مسجد و دفاع مقدس، مسجد و مدافعان حرم، مسجد و فرهنگ عاشورایی، حماسه عاشورا.

زمان بندی و مراحل شرکت در بخش تئاتر مسجد سوگواره خمسه

۱- تکمیل فرم ثبت نام و ارسال متون آن به همراه مدارک تا ۳۰ مرداد ۱۳۹۵

۲- زمان اجرای آثار از ۱۵ مهر تا ۱۰ آذر ۱۳۹۵

مقررات اجرایی

۱- آثار ارائه شده باید با تکیه بر روایت ها و احادیث معتبر تولید شوند.

۲- از طرح مباحث شبهه ناک، انحرافی، تفرقه برانگیز و ضد وحدت پرهیز شود.

۳- نمایش ها باید تک جنسیتی بوده و قابل اجرا در مسجد و یا محوطه آن باشند.

۴- هر نمایش باید حداقل ۵ اجرا و مدت زمان هر اثر حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۲۵ دقیقه باشد.

۵- دبیرخانه سوگواره در صورت صلاحدید و نیاز متقاضی اساتیدی را جهت تقویت آثار معرفی می کند.

۶- دبیرخانه سوگواره پس از ثبت نام، نمایشنامه هایی را در اختیار گروه های متقاضی قرار می دهد.

۷- به گروه های متقاضی تا سقف ۱۵ میلیون ریال متناسب با کیفیت اثر، حجم دکور و تعداد عوامل اجرایی به تشخیص ستاد برگزاری کمک هزینه پرداخت خواهد شد.

مدارک لازم

۱- تکمیل فرم ثبت نام

۲- سه نسخه تایپ شده از نمایشنامه

۳- مجوز کتبی از نویسنده اثر

ارسال مدارک و فرم ثبت نام از دو طریق پست الکترونیک khamseh.teatr@gmail.com و یا ارسال به نشانی دبیرخانه شهرک قدس، خیابان ایران زمین شمالی، فرهنگسرای ابن سینا، دبیرخانه سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه امکان پذیر است.

سومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین های مذهبی خمسه محرم و صفر سال جاری به دبیری علی اصغر خسروی و به همت سازمان فرهنگی هنری شهر تهران برگزار می شود.