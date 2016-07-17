به گزارش خبرگزاری مهر، سید ناصر سجادی با بیان اینکه عرضه دو نرخی بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده از کارت‌های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تاکید بر اینکه رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش‌بینی شده دست یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی‌شود، تصریح کرد: وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارند.

این مقام مسئول، تاکید کرد: بیش از یکسال از عرضه تک نرخی بنزین می‌گذرد و در این مدت نشانه‌های عدم کارآیی سامانه سوخت به خوبی در جامعه هویدا شده و اکثر دست‌اندرکاران به این امر اذعان دارند که نگهداری سامانه سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این‌که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده دست یافته است، یادآور شد: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه‌اندازی شد که امروز به تمامی اهداف تعیین‌ شده این پروژه ملی دست پیدا کرده‌ایم.

به گفته سجادی یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت تک نرخی کردن بنزین بود که با اصلاح قیمت‌ها و اجرای این سیاست شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین هستیم که با تثبیت این شرایط بازگشت به عقب در صورت حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین امکان پذیر نخواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: با نگاهی به رشد ٢ درصدی مصرف بنزین در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ و رشد یک درصدی مصرف بنزین امسال نسبت به سال گذشته آمارها خود حکایت از موفقیت سیاست‌های دولت برای کنترل رشد مصرف دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، مصرف بنزین در ١٠٤ روز گذشته از امسال را ١,١ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعلام کرد و گفت: این درحالی است که مقدار مصرف در مدت مشابه پارسال حدود ٢ درصد بوده است.

این مقام مسئول همچنین تصریح کرد: مقدار عرضه بنزین در ١٠٤ روز نخست سال گذشته روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به روزی ٧١,٨ میلیون لیتر رسیده است، یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.

سجادی در پایان خاطرنشان کرد کرد: ضرورت به‌کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق بالای این فرآورده ضروری بود؛ اما در حال حاضر که این مشکلات در کشور مرتفع شده است، حفظ این سامانه در بخش بنزین بی‌فایده و کار زائدی است که جزء بار هزینه‌ای بر دولت تاثیر دیگری ندارد.