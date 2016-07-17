بهرام عظیمی دبیر هشتمین جشن انیمیشن شد/ تغییر در روند داوری

روانبخش صادقی رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هشتمین جشن انیمیشن سینمای ایران گفت: روز گذشته شنبه ۲۶ تیر ماه در اولین جلسه هجدهمین جشن سینمای ایران، بهرام عظیمی به عنوان دبیر هشتمین جشن مستقل انیمیشن در هجدهمین جشن سینمای ایران معرفی شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با حضور بهرام عظیمی جشنی بهتر از سال های قبل برگزار شود، بیان کرد: طی جلسه ای که با این هنرمند داشتیم از این اتفاق استقبال کرد و تصمیم گرفت از همین حالا برای چگونه برگزار کردن جشن مستقل انیمیشن برنامه ریزی کند.

رییس آسیفا درباره تغییرات جدید در برگزاری جشن انیمیشن توضیح داد: در فرم های فراخوان تغییراتی را ایجاد کرده ایم. با توجه به اینکه در جشن های خانه سینما بیشتر به مفهوم فیلم به لحاظ هنری توجه می شود، تصمیم گرفتیم که در این دوره سریال ها، مجموعه ها و تیزرها را حذف کنیم و در این دوره تنها انیمیشن های کوتاه و بلند داوری شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه داوری سریال ها و آثار سینمایی بسیار متفاوت است تصمیم گرفتیم فیلم های کوتاه و سینمایی را داوری کنیم. در بحث چگونگی داوری آثار نیز تغییراتی داریم که به زودی اعلام می شود.

رییس انجمن سینمایی فیلمسازان انیمیشن ایران (آسیفا) با اشاره به انتشار آگهی تشکیل صنف انیمیشن گفت: آگهی تاسیس صنف انیمیشن امروز یکشنبه ۲۷ تیرماه در صفحه دوم روزنامه بانی فیلم منتشر شده است و هنرمندان حوزه انیمیشن ۷ روز کاری زمان دارند تا درخواست کتبی خود را به هیات موسس ارائه دهند.

صادقی در پایان از هنرمندان انیمیشن درخواست کرد تا افراد فعال و توانا و صاحب فکر و ایده حضور فعال در شکل گیری صنف جدید انیمیشن داشته باشند تا بتوانیم صنف قدرتمندی را ایجاد کنیم.

آگهی تاسیس انجمن صنفی کارگری انیمیشن استان تهران به شرح ذیل است:

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۳/۸/۸۹ هیات وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد.

کلیه هنرمندان و شاغلین در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ۷ روز کاری درخواست کتبی خود را به نشانی تهران، خیابان کریمخان، خیابان ایرانشهر، کوچه نوشهر، پلاک ۱۵ طبقه ۲ واحد ۳ و یا شماره ۸۶۰۷۰۰۸۳ تحویل یا فاکس کرده و یا به آدرس info@iranasifa.com ایمیل نمایند. لطفا رسید تحویل، فاکس و یا ایمیل را دریافت نمایید.

اسامی هیات موسس:

۱- روانبخش صادقی

۲- احمد عربانی

۳- اسماعیل شرعی