نرخ بانکی ارزها ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را ۳۰ هزار و ۸۸۵ ریال، هر پوند انگلیس را ۴۰ هزار و ۷۵۲ ریال و هر یورو را ۳۴ هزار و ۸۲ ریال اعلام کرده است.

هر فرانک سوییس ۳۱,۴۳۲ ریال، کرون سوئد ۳,۶۰۱ ریال، کرون نروژ ۳,۶۴۱ ریال، کرون دانمارک ۴,۵۷۹ ریال، روپیه هند ۴۶۱ ریال، درهم امارات متحده عربی ۸,۴۰۹ ریال، دینار کویت۱۰۲,۲۳۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۹,۴۹۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۹,۴۶۹ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۹۸۳ ریال و ریال عمان ۸۰,۳۰۵ ریال ارزش گذاری شد.

نرخ هر دلار کانادا ۲۳,۸۱۶ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۱۱۹ ریال، لیر ترکیه ۱۰,۲۲۷ ریال، روبل روسیه ۴۸۸ ریال، ریال قطر ۸,۴۸۱ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۶۱۰ ریال، لیر سوریه ۱۴۴ ریال، دلار استرالیا ۲۳,۳۹۱ ریال، ریال سعودی ۸,۲۳۶ ریال، دینار بحرین ۸۱,۷۸۹ ریال، دلار سنگاپور ۲۲,۹۱۶ ریال و ۱۰ روپیه سریلانکا ۲,۱۱۷ ریال است.

امروز در شبکه بانکی یکصد روپیه نپال ۲۸,۹۳۳ ریال، یکصد درام ارمنستان ۶,۴۷۹ ریال، دینار لیبی ۲۲,۰۶۱ ریال، یوان چین ۴,۶۱۷ ریال، یکصد بات تایلند ۸۸,۳۶۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۷۹۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۷,۲۵۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹,۱۱۰ ریال، افغانی افغانستان ۴۵۴ ریال، منات آذربایجان ۱۹,۸۲۹ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۵۴۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۳,۹۲۶ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۳,۰۹۲ ریال بفروش می رسد.