رکورد نصب سکوهای پارس جنوبی شکسته شد/ نصب دومین سکوی فاز ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نفت و گاز پارس، با تلاش متخصصان داخلی کشورمان، دومین سازه فراساحلی فاز ۱۹ میدان مشترک پارس جنوبی که عملیات ساخت آن دو هفته پیش در یارد صنعتی خرمشهر به پایان رسید، پس از انتقال به موقعیت مخزنی این فاز با موفقیت شامگاه شنبه مورد نصب قرار گرفت.

عملیات نصب این سازه بزرگ دریایی از طریق کشتی شناور ایرانی اوشنیک ٥٠٠٠ که جرثقیلی با توان پنج هزار تن است به اجرا درآمد؛ این بخش از عملیات متفاوت از سایر تجربیات نصب سکوهای پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس در مدت زمان ۲ ساعت در برداشت و استقرار سازه بر روی جکت همراه بود؛ ثبت این رکورد در حالی انجام می شود که پیش از این حداقل زمان نصب این دست از سازه های دریایی ۳ ساعت بوده است.

حمل همزمان این سکو به همراه سکوی فاز ۲۱ و اجرای عملیات نصب در شرایطی متفاوت از بخش های مورد اهمیت نصب سکوی فاز ۱۹ است که مدیریت و اجرای آن تماما با توان بومی صنعت نفت کشورمان مورد اجرا قرار گرفت.

مراحل مقدماتی و آماده سازی سکو با حضور تیم های تخصصی از بخش های کارفرمایی و پیمانکاری پروژه طی بیش از ۱۰ ساعت در روز شنبه به اجرا درآمد.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹ عنوان کرد: با نصب موفقیت آمیز سکوی۱۹A ، ظرفیت تولید در این بخش از میدان یک میلیارد فوت مکعب افزایش می یابد.

مسعودی گفت: هم اکنون روزانه ۴۰۰ و طی روزهای آینده ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در این حوزه تولید می شود که با راه اندازی این سکوی یک میلیارد فوت کعبی توان تولید فاز ۱۹ در کوتاه مدت به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون متر مکعب می رسد.

وی افزود: مطابق برنامه ریزی های انجام شده، تا پیش از راه اندازی بخش B فاز ۱۹، روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز از سه سکوی فعال این بخش مخزنی تولید گاز صورت خواهد گرفت.

به گفته وی، پس از نصب سکو، عملیات نصب پل رابط این سکو و سکوی مشعل انجام خواهد شد و سپس اجرای جوشکاری‌های نهایی و رنگ‌آمیزی سکو در دستور کار قرار دارد تا طی چهار ماه آینده این سکوی تولیدی مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توسعه نهایی فاز ١٩ پارس جنوبی که تا پایان سال جاری انجام می شود، روزانه ٥٦,٦ میلیون مترمکعب گاز غنی، ٧٥ هزار بشکه میعانات گازی، سالانه ١.٠٥ تن گاز مایع ال پی جی و روزانه ٤٠٠ تن گوگرد تولید خواهد شد.