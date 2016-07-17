افزایش کمک هزینه خرید عینک، سمعک و عصای بازنشستگان کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، سقف میزان کمک هزینه پرداختی این صندوق برای خرید عینک ۸۰۰ هزار ریال، سمعک دو میلیون ریال و عصا ۲۰۰ هزار ریال اعلام شد.

بنابراین، سقف پرداخت کمک هزینه خدمات سه گانه صندوق، که پیش از این در مجموع دو میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بود، به سه میلیون ریال افزایش یافت.

کمک هزینه خرید عینک، سمعک و عصای بازنشستگان کشوری که از ابتدای تیرماه ۹۵ افزایش یافته است، پیش از این به ترتیب ۵۰۰ هزار ریال، یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۱۰۰ هزار ریال بود.

بازنشستگان ارجمند کشوری که پیش از اول تیرماه ۹۵ از کمک هزینه صندوق بازنشستگی برای خرید عینک، سمعک و عصا استفاده کرده اند، در صورت خرید مجدد از تاریخ اعلام شده به بعد، صرفاً از مابه التفاوت کمک هزینه قدیم و جدید بهره مند خواهند شد.

بازنشستگان کشوری می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir در بخش خدمات ویژه، منوی هزینه های بیمه تکمیلی عصا، عینک و سمعک از جزئیات و نحوه ارائه این خدمات اطلاع یابند.