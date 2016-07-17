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۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

برای حضور در المپیک؛

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران معرفی شدند/ نفر خط خورده مشخص شد

بازیکنان تیم ملی والیبال ایران معرفی شدند/ نفر خط خورده مشخص شد

سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان با خط زدن یک ملی پوش، اسامی نهایی ۱۲ بازیکن ایران برای حضور در سی و یکمین دوره بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان عصر یکشنبه اسامی ۱۲ بازیکن ایران برای حضور در مسابقات والیبال المپیک ریو را اعلام کرد که بر این اساس نام معنوی نژاد از لیست نهایی حذف شد. فهرست این بازیکنان به شرح زیر است:

سعید معروف، مهدی مهدوی، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، مصطفی شریفات، شهرام محمودی، امیرغفور، حمزه زرینی، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی.

تیم ملی والیبال کشورمان خرداد ماه سال جاری پس از ۵۲ سال، برای نخستین مرتبه جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کرد. ملی پوشان کشورمان از ۱۷ مردادماه رقابت خود با قدرت های والیبال دنیا در معتبرترین و بزرگترین میدان ورزشی جهان آغاز می کنند.

کد مطلب 3716329

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    نظرات

    • مهدی ط.ری ۲۰:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
      0 0
      پاسخ
      بزرگترین اشتباه لوزانو نبردن معنوی نژاد بود . در نبود او امتیاز آوری از سرویس به خطر می افتد و همچنین لااقل از سه نفر لیست خیلی بهتر است

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