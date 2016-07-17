بازیکنان تیم ملی والیبال ایران معرفی شدند/ نفر خط خورده مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رائول لوزانو سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان عصر یکشنبه اسامی ۱۲ بازیکن ایران برای حضور در مسابقات والیبال المپیک ریو را اعلام کرد که بر این اساس نام معنوی نژاد از لیست نهایی حذف شد. فهرست این بازیکنان به شرح زیر است:

سعید معروف، مهدی مهدوی، سیدمحمد موسوی، عادل غلامی، مصطفی شریفات، شهرام محمودی، امیرغفور، حمزه زرینی، فرهاد قائمی، مجتبی میرزاجانپور، میلاد عبادی پور و مهدی مرندی.

تیم ملی والیبال کشورمان خرداد ماه سال جاری پس از ۵۲ سال، برای نخستین مرتبه جواز حضور در بازی‌های المپیک را کسب کرد. ملی پوشان کشورمان از ۱۷ مردادماه رقابت خود با قدرت های والیبال دنیا در معتبرترین و بزرگترین میدان ورزشی جهان آغاز می کنند.