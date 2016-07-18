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۲۸ تیر ۱۳۹۵، ۸:۲۷

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس:

ورامین در کشور زبانزد است/خدمت رسانی به دیار ۱۵ خرداد توسعه یابد

ورامین در کشور زبانزد است/خدمت رسانی به دیار ۱۵ خرداد توسعه یابد

ورامین-نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: ورامین در کشور زبانزد است و باید خدمت رسانی به مردم این منطقه توسعه پیدا کند.

سید حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مردم ورامین از ابتدای نهضت انقلاب اسلامی با امام راحل همراه بودند، اظهار داشت: مردم ورامین به واسطه نقش آفرینی در ۱۵ خرداد سال ۴۲ و حمایت قاطع از امام راحل همواره مورد خشم رژیم پهلوی قرار داشتند.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمات فراوانی به مردم ورامین ارائه شده اما باید خدمت رسانی به مردم این منطقه افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: ورامین در کشور به واسطه حضور موثر در مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی همواره زبانزد بوده و جملات شخصیت ها و بزرگان نظام درباره مردم این منطقه مشخص است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این نکته که مردم این منطقه مطالباتی دارند، اضافه کرد: از دولت یازدهم انتظار می رود تا در فرصت باقی مانده تا پایان عمر این دولت، خدمت رسانی به مردم را گسترش دهند.

نقوی حسینی تأکید کرد: احداث متروی ورامین به تهران، تعیین تکلیف و به نتیجه رساندن جاده آبباریک که به جاده مرگ معروف شده، ابلاغ فرمانداری ویژه و منطقه ویژه اقتصادی ورامین از جمله اولویت ها و درخواست های مردم این منطقه از مسئولان است که باید با اقدام جهاد برای تحقق آن تلاش کرد.

وی بیان داشت: از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای تحقق این امر استفاده خواهد شد.

کد مطلب 3716441

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