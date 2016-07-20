به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم تیم فوتبال شنهوآ، در دربی شانگهای دچار شکستگی شدید از ناحیه پا شد و در رسانه ها اخباری منتشر شد که این امکان وجود دارد این بازیکن برای همیشه به فوتبال خود پایان دهد.

«دمبا با» که در حال حاضر در بیمارستان بستری است در گفتگو با رادیو «مونت کارلو» اظهار کرد: این آسیب دیدگی واقعا وحشتناک بود اما من می توانم بر آن غلبه کنم. به فوتبال خودم پایان نمی‌دهم. آنها هنوز عمل کامل را بر روی پای من انجام نداده اند چون گفته ام کمی صبر کنند. می خواستم به اروپا بروم و آنجا پایم را عمل کنم اما وقتی متوجه شدم شدنی نیست از یک جراح فرانسوی خواستم که ظرف مدت کوتاهی اینجا حضور پیدا کند و پایم را عمل کند.

وی در ادامه گفت: بازیکنان دیگری هم بوده اند که مصدومیتی مثل من داشته اند اما به فوتبال بازگشته اند از جمله حاتم بن عرفا. چنین اتفاقی در اوایل دوران بازیگری برای من رخ داد اما امروزه درمان ها بهتر هستند و فکر می کنم سریع تر به میدان بازگردم.

مهاجم پیشین تیم های نیوکاسل و چلسی افزود: این فصل از رقابتها در ماه نوامبر به پایان می رسد و در ماه مارس فصل جدید آغاز خواهد شد. من نهایت تلاش خودم را می کنم تا سر وقت به مسابقات فصل آتی برسم.